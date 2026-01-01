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Flama Lens Back JN-J задняя крышка объектива Nikon

Flama Lens Back JN-J задняя крышка объектива Nikon

Flama
Артикул: NVF-7470

Flama Lens Back JN-J – задняя крышка объектива Nikon. Крышка-заглушка для задней части объектива, которая позволяет надежно защитить и предохранить линзу объектива от пыли, царапин, ударов и других механических повреждений. Совместима со всеми моделями объективов Nikon.

Описание

Flama Lens Back JN-J задняя крышка объектива Nikon

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