Kiwifotos LMA-TM_M4/3 Т кольцо

Fotokvant TM-04B black - настольный штатив. Цвет - черный.
Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kiwifotos LMA-TM_M4/3 Т – переходное кольцо для присоединения камер системы Micro 4/3 к Т-адаптеру телескопа или микроскопа.
Изготовлено из анодированного алюминия. Незаменимый аксесуар в жанре астрофотографии.
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Fotokvant TM-04B black - настольный штатив. Цвет - черный.
Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.
DGCASE 80-02 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 465х400х240 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).
Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.
Manfrotto MB MBAG100PN – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 100 см длиной.
DGCASE 60-01А - ударопрочный кейс, внешние габариты - 580х345х190 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).