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DGCASE 80-02 ударопрочный кейс 465х400х240 мм
DGCASE 80-02 ударопрочный кейс 465х400х240 мм
DGCASE 80-02 ударопрочный кейс 465х400х240 мм

DGCASE 80-02 ударопрочный кейс 465х400х240 мм

DGCASE
Артикул: DAN-1370

DGCASE 80-02 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 465х400х240 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

Описание

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса Porous EPDM rubber, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства.

Класс защиты IP-67. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (полипропелен), нарезанного квадратами. Закрывается на две мощные застежки. Имеет два отверстия для навесных замков или пломб.

Характеристики:

  • внутренний размер, мм - 435х335х176
  • внешние размеры, мм - 465х400х240
  • количество слоев ложемента - 3
  • толщина слоев уплотнителя, мм - 14/76/76
  • вес, кг - 3,35

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