DGCASE 80-02 ударопрочный кейс 465х400х240 мм

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса Porous EPDM rubber, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства.
Класс защиты IP-67. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (полипропелен), нарезанного квадратами. Закрывается на две мощные застежки. Имеет два отверстия для навесных замков или пломб.
Характеристики:
- внутренний размер, мм - 435х335х176
- внешние размеры, мм - 465х400х240
- количество слоев ложемента - 3
- толщина слоев уплотнителя, мм - 14/76/76
- вес, кг - 3,35