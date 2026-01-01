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Fujimi FJAR-EOS43 переходник для объектива EOS-Micro 4/3, для Panasonic/Olympus
Fujimi FJAR-EOS43 переходник для объектива EOS-Micro 4/3, для Panasonic/Olympus

Fujimi FJAR-EOS43 переходник для объектива EOS-Micro 4/3, для Panasonic/Olympus

Fujimi
Артикул: DAN-5705

Переходник Fujimi FJAR-EOS43 для объектива EOS-Micro 4/3 (Panasonic/Olympus).

Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением Canon EOS, на цифровые зеркальные фотокамеры с байонетом micro 4/3 (Panasonic/Olympus). Переходник изготовлен из алюминия и имеет черное, матовое покрытие. Подходит для всех объективов системы Canon EOS.

Описание

Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.

Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.

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