Fujimi FJAR-EOS43 переходник для объектива EOS-Micro 4/3, для Panasonic/Olympus

Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.
Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходник Fujimi FJAR-EOS43 для объектива EOS-Micro 4/3 (Panasonic/Olympus).
Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением Canon EOS, на цифровые зеркальные фотокамеры с байонетом micro 4/3 (Panasonic/Olympus). Переходник изготовлен из алюминия и имеет черное, матовое покрытие. Подходит для всех объективов системы Canon EOS.
Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.
Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.
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Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.
Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.
Аккумулятор Fotokvant NP-F750/F770 - емкость 4400 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F750/F770. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Для аккумулятора характерно абсолютное отсутствие эффекта памяти. Вес - 180 г.