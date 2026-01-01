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Fujimi FJAR-42EOSi II переходник для объектива M42-Canon с чипом 9 поколения, поддержка 5D Mark IV
Fujimi FJAR-42EOSi II переходник для объектива M42-Canon с чипом 9 поколения, поддержка 5D Mark IV

Fujimi FJAR-42EOSi II переходник для объектива M42-Canon с чипом 9 поколения, поддержка 5D Mark IV

Fujimi
Артикул: DAN-5710

Переходник Fujimi FJAR-42EOSi II для объектива M42-Canon с чипом 9 поколения.

Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением M-42, на цифровые зеркальные фотокамеры Canon EOS. Переходник снабжен программируемым чипом и поддерживает работу 5D Mark IV

Описание

Инструкция по программированию переходника.

Запись информации в чип сводится к четырем простым операциям:

  • ввод чипа в режим программирования
  • выбор нужного параметра программирования
  • ввод данных
  • выход из режима программирования

Для программирования чипа понадобится сам переходник с программируемым чипом, объектив М42, а так же фотоаппарат Canon системы EOS. Никаких дополнительных инструментов не требуется.

Прежде всего - включите фотоаппарат!

Убедитесь, что в фотоаппарате установлен шаг изменения экспозиции 1/3 EV. Это важно!

Переведите фотоаппарат в режим М и установите выдержку не длиннее 1/60.

Не используйте режим серийной съемки! Используйте только покадровую съемку. Установите переходник на объектив и присоедините к камере.

Теперь можно начать программирование чипа.

Как вводить значения.

Ввод информации в чип сводится к вводу некоторых чисел.

Каждому вводимому числу соответствует определенное значение диафрагмы:

  • f/2.0 – 0
  • f/2.2 – 1
  • f/2.5 – 2
  • f/2.8 – 3
  • f/3.2 – 4
  • f/3.5 – 5
  • f/4.0 – 6
  • f/4.5 – 7
  • f/5.0 – 8
  • f/5.6 – 9

для ввода нужного числа - необходимо нажать кнопку спуска затвора.

Чип имеет 3 режима настройки:

  • 0 - ввод светосилы объектива
  • 1 - ввод фокусного расстояния объектива
  • 2 - ввод поправки фокусировки (юстировка).

Для входа в режим программирования:

  • фотоаппаратом (колесиком) установите диафрагму f64 – нажмите кнопку спуска затвора
  • установите (колесиком) диафрагму f57 – нажмите кнопку спуска затвора
  • установите (колесиком) диафрагму F64 – нажмите кнопку спуска затвора

Теперь переходник перешел в режим программирования – можно перейти к выбору нужной операции

Для выбора соответствующей операции введите:

  • f/2.0 (соотв. числу 0) – для ввода светосилы – и нажмите кнопку спуска затвора
  • f/2.2 (соотв. числу 1) – для ввода фокусного расстояния – и нажмите кнопку спуска затвора
  • f/2.5 (соотв. числу 2) – для корректировки фокуса – и нажмите кнопку спуска затвора

Теперь, когда перевели переходник в выбранный режим, можно ввести данные.

  • Для установки мин. значения диафрагмы объектива (светосилы) выберите соответствующую диафрагму. Когда выбрали – нажмите кнопку спуска затвора.
  • Для ввода фокусного расстояния – введите 5 чисел от 1 до 65535 (например, если у вас объектив 135 мм, то необходимо ввести: 00135; это делается так: f/2.0+спуск затвора, f/2.0+спуск затвора, f/2.2+спуск затвора, f/2.8 +спуск затвора, f/3.5+спуск затвора).
  • Для ввода коррекции фокусировки необходимо ввести значение от 0 до 31. Это значение должно быть получено тестовым путем. Делайте тестовые снимки и подбирайте коррекцию фокусировки на их основе. Можно добиться очень точного попадания. Пример ввода: Вы хотите ввести юстировочное значение 8. Для этого введите сочетание 08: f/2.0+спуск затвора, f/5.0+спуск затвора. Если Вы хотите ввести юстировочное значение, например, 15: введите f/2.2+спуск затвора, f/3.5+спуск затвора.

После того, как вы перевели чип в режим программирования, выбрали параметр программирования и ввели его значение, перейдите к пункту 4 – выход из режима программирования.

Для выхода из режима программирования установите диафрагму f/57 – нажмите спуск затвора, установите диафрагму f/64 – нажмите спуск затвора, установите диафрагму f/57 – нажмите спуск затвора.

Теперь переходник с чипом для Canon запрограммирован.

По умолчанию в чипе прописано: 50мм F/1.4, пожалуйста, измените параметры по спецификации вашего объектива.

Если при программировании пользователь ввел недопустимые значения для данного режима программирования - чип выйдет из режима программирования, а введенные настройки запомнены не будут.

Внимание! Не прикасайтесь к контактам чипа переходника!

Не используйте при обычной съемке сочетание f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора - это может перевести чип в режим программирования.

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