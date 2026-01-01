Fujimi FJAR-42EOSi II переходник для объектива M42-Canon с чипом 9 поколения, поддержка 5D Mark IV

Инструкция по программированию переходника.
Запись информации в чип сводится к четырем простым операциям:
- ввод чипа в режим программирования
- выбор нужного параметра программирования
- ввод данных
- выход из режима программирования
Для программирования чипа понадобится сам переходник с программируемым чипом, объектив М42, а так же фотоаппарат Canon системы EOS. Никаких дополнительных инструментов не требуется.
Прежде всего - включите фотоаппарат!
Убедитесь, что в фотоаппарате установлен шаг изменения экспозиции 1/3 EV. Это важно!
Переведите фотоаппарат в режим М и установите выдержку не длиннее 1/60.
Не используйте режим серийной съемки! Используйте только покадровую съемку. Установите переходник на объектив и присоедините к камере.
Теперь можно начать программирование чипа.
Как вводить значения.
Ввод информации в чип сводится к вводу некоторых чисел.
Каждому вводимому числу соответствует определенное значение диафрагмы:
- f/2.0 – 0
- f/2.2 – 1
- f/2.5 – 2
- f/2.8 – 3
- f/3.2 – 4
- f/3.5 – 5
- f/4.0 – 6
- f/4.5 – 7
- f/5.0 – 8
- f/5.6 – 9
для ввода нужного числа - необходимо нажать кнопку спуска затвора.
Чип имеет 3 режима настройки:
- 0 - ввод светосилы объектива
- 1 - ввод фокусного расстояния объектива
- 2 - ввод поправки фокусировки (юстировка).
Для входа в режим программирования:
- фотоаппаратом (колесиком) установите диафрагму f64 – нажмите кнопку спуска затвора
- установите (колесиком) диафрагму f57 – нажмите кнопку спуска затвора
- установите (колесиком) диафрагму F64 – нажмите кнопку спуска затвора
Теперь переходник перешел в режим программирования – можно перейти к выбору нужной операции
Для выбора соответствующей операции введите:
- f/2.0 (соотв. числу 0) – для ввода светосилы – и нажмите кнопку спуска затвора
- f/2.2 (соотв. числу 1) – для ввода фокусного расстояния – и нажмите кнопку спуска затвора
- f/2.5 (соотв. числу 2) – для корректировки фокуса – и нажмите кнопку спуска затвора
Теперь, когда перевели переходник в выбранный режим, можно ввести данные.
- Для установки мин. значения диафрагмы объектива (светосилы) выберите соответствующую диафрагму. Когда выбрали – нажмите кнопку спуска затвора.
- Для ввода фокусного расстояния – введите 5 чисел от 1 до 65535 (например, если у вас объектив 135 мм, то необходимо ввести: 00135; это делается так: f/2.0+спуск затвора, f/2.0+спуск затвора, f/2.2+спуск затвора, f/2.8 +спуск затвора, f/3.5+спуск затвора).
- Для ввода коррекции фокусировки необходимо ввести значение от 0 до 31. Это значение должно быть получено тестовым путем. Делайте тестовые снимки и подбирайте коррекцию фокусировки на их основе. Можно добиться очень точного попадания. Пример ввода: Вы хотите ввести юстировочное значение 8. Для этого введите сочетание 08: f/2.0+спуск затвора, f/5.0+спуск затвора. Если Вы хотите ввести юстировочное значение, например, 15: введите f/2.2+спуск затвора, f/3.5+спуск затвора.
После того, как вы перевели чип в режим программирования, выбрали параметр программирования и ввели его значение, перейдите к пункту 4 – выход из режима программирования.
Для выхода из режима программирования установите диафрагму f/57 – нажмите спуск затвора, установите диафрагму f/64 – нажмите спуск затвора, установите диафрагму f/57 – нажмите спуск затвора.
Теперь переходник с чипом для Canon запрограммирован.
По умолчанию в чипе прописано: 50мм F/1.4, пожалуйста, измените параметры по спецификации вашего объектива.
Если при программировании пользователь ввел недопустимые значения для данного режима программирования - чип выйдет из режима программирования, а введенные настройки запомнены не будут.
Внимание! Не прикасайтесь к контактам чипа переходника!
Не используйте при обычной съемке сочетание f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора - это может перевести чип в режим программирования.