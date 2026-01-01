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Benro Master Harden Series Center-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм
Benro Master Harden Series Center-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм

Benro Master Harden Series Center-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм

Benro
Артикул: DAN-8183

Benro Master Harden Series Center-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм.

Градиентный фильтр нейтральной плотности с затемнением в центре. Применяется для затемнения неба, особенно вдоль горизонта во время восхода или захода солнца, обеспечивая при этом нормальную, незатронутую экспозицию в других областях изображения.
Градиентные фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.

Описание

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
Закаленное стекло (H-hardened) – надёжно защищает фильтр и переднюю линзу объектива от механических повреждений.
15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.

Технология IRND - подавляет инфракрасный спектр света сохраняя правильную цветопередачу.
Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

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