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Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P

Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P

Fotokvant
Артикул: DAN-4052

Набор фильтров Fotokvant LFP-29 Kit с креплением серии P.

В комплект входят квадратные фильтры с креплением и переходниками серии Р, а также адаптеры на объективы 49-52-58-62-67-82 мм, держатель для фильтров. Для удобства хранения и транспортировки все составляющие упаковываются в сумку-чехол с 6 карманами.

 

Описание

Фильтры 22 штуки:

1. Fotokvant LFP-GCF YELLOW фильтр серии P желтый градиент
2. Fotokvant LFP-GCF ORANGE фильтр серии P оранжевый градиент
3. Fotokvant LFP-GCF BROWN фильтр серии P коричневый градиент
4. Fotokvant LFP-GND2 нейтрально-серый градиентный фильтр серии P
5. Fotokvant LFP-GCF BLUE фильтр серии P синий градиент
6. Fotokvant LFP-GCF PINK фильтр серии P розовый градиент
7. Fotokvant LFP-GCF RED фильтр серии P красный градиент
8. Fotokvant LFP-GCF GREEN фильтр серии P зеленый градиент
9. Fotokvant LFP-GND4 нейтрально-серый градиентный фильтр серии P
10. Fotokvant LFP-GND8 нейтрально-серый градиентный фильтр серии P
11. Fotokvant LFP-GCF PURPLE фильтр серии P фиолетовый градиент
12. Fotokvant LFP-CF YELLOW фильтр серии P желтый
13. Fotokvant LFP-CF ORANGE фильтр серии P оранжевый
14. Fotokvant LFP-CF PINK фильтр серии P розовый
15. Fotokvant LFP-CF BROWN фильтр серии P коричневый
16. Fotokvant LFP-CF BLUE фильтр серии P синий
17. Fotokvant LFP-CF RED фильтр серии P красный
18. Fotokvant LFP-CF GREEN фильтр серии P зеленый
19. Fotokvant LFP-CF PURPLE фильтр серии P фиолетовый
20. Fotokvant LFP-CF GREY фильтр серии P серый
21. Fotokvant LFP-ND8 нейтрально-серый фильтр серии P понижение 3 стопа
22. Fotokvant LFP-ND4 нейтрально-серый фильтр серии P понижение 2 стопа

Комплектация

  • Фильтры - 22 шт.
  • Fotokvant LFP-A адаптеры набор для серии P на объективы 49-52-58-62-67-82 мм.
  • Fotokvant LFP-BAG6 сумка-чехол с шестью карманами - 2 шт.
  • Fotokvant LFP-H3 держатель для 3 фильтров серии P - 1 шт.

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