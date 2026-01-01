Fotokvant LFP-29 Kit набор фильтров с креплением серии P

Фильтры 22 штуки:
1. Fotokvant LFP-GCF YELLOW фильтр серии P желтый градиент
2. Fotokvant LFP-GCF ORANGE фильтр серии P оранжевый градиент
3. Fotokvant LFP-GCF BROWN фильтр серии P коричневый градиент
4. Fotokvant LFP-GND2 нейтрально-серый градиентный фильтр серии P
5. Fotokvant LFP-GCF BLUE фильтр серии P синий градиент
6. Fotokvant LFP-GCF PINK фильтр серии P розовый градиент
7. Fotokvant LFP-GCF RED фильтр серии P красный градиент
8. Fotokvant LFP-GCF GREEN фильтр серии P зеленый градиент
9. Fotokvant LFP-GND4 нейтрально-серый градиентный фильтр серии P
10. Fotokvant LFP-GND8 нейтрально-серый градиентный фильтр серии P
11. Fotokvant LFP-GCF PURPLE фильтр серии P фиолетовый градиент
12. Fotokvant LFP-CF YELLOW фильтр серии P желтый
13. Fotokvant LFP-CF ORANGE фильтр серии P оранжевый
14. Fotokvant LFP-CF PINK фильтр серии P розовый
15. Fotokvant LFP-CF BROWN фильтр серии P коричневый
16. Fotokvant LFP-CF BLUE фильтр серии P синий
17. Fotokvant LFP-CF RED фильтр серии P красный
18. Fotokvant LFP-CF GREEN фильтр серии P зеленый
19. Fotokvant LFP-CF PURPLE фильтр серии P фиолетовый
20. Fotokvant LFP-CF GREY фильтр серии P серый
21. Fotokvant LFP-ND8 нейтрально-серый фильтр серии P понижение 3 стопа
22. Fotokvant LFP-ND4 нейтрально-серый фильтр серии P понижение 2 стопа