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FST NANO-X CPL+VARI-ND нейтральный поляризационный фильтр переменной плотности 82мм
FST NANO-X CPL+VARI-ND нейтральный поляризационный фильтр переменной плотности 82мм

FST NANO-X CPL+VARI-ND нейтральный поляризационный фильтр переменной плотности 82мм

FST
Артикул: DAN-3552

Нейтральный поляризационный фильтр переменной плотности FST NANO-X CPL+VARI-ND, диаметр 82 мм.

Фильтр изготовлен из немецкого стекла высочайшего качества Schott B270, имеет многослойное просветление (18 слоев), антибликовое покрытие. Мультинапыление с повышенной прочностью предохраняет от царапин. Диаметр - 82 мм.

Описание

Уникальный фильтр - cовмещает в себе нейтральный фильтр с переменной плотностью и поляризационный циркулярный фильтр.

Нейтральный фильтр с переменной плотностью предназначен для регулировки светового потока попадающего в объектив. Позволяет снимать с максимально открытыми диафрагмами при ярком солнечном освещении, а также в студии при использовании импульсных вспышек. За счет увеличения длительности выдержки можно получить эффект сглаживания.

Поляризационный циркулярный фильтр предназначен для повышения детализации объекта съемки.

Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

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