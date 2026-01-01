images
images
images
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 62MM набор из 3 фильтров 62 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 62MM набор из 3 фильтров 62 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 62MM набор из 3 фильтров 62 мм

Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 62MM набор из 3 фильтров 62 мм

Hoya
Артикул: DAN-3058

Набор из трех фильтров диаметром 62 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

Описание

Ультрафиолетовый фильтр блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, повышая качество фотографий. Имеет многослойное покрытие, мультипросветление, пропускающее 97% света. Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Может использоваться постоянно для защиты передней линзы объектива.

Поляризационный фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света и повышает четкость и контрастность изображения. Не влияет на цветовой баланс.

Нейтрально-серый фильтр с плотностью 8x понижает экспозицию на три стопа. Такой фильтр позволяет снимать с открытой диафрагмой, уменьшив тем самым глубину резкости, и долгой выдержкой при ярком освещении. 

Диаметр фильтров - 62 мм.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon BD-03 (BD-100) шторки для SS c сотами и фильтрами
Арт. NVF-2278
Grifon BD-03 (BD-100) шторки для SS c сотами и фильтрами
Наличие
более 10 шт

Grifon BD-03 (BD-100) – шторки с сотами и фильтрами для импульсных вспышек с посадочным диаметром 95-105 мм. В комплекте также имеется съемная сотовая решетка и четыре цветных фильтра. Предназначены для работы со вспышками серии SS. Крепится на вспышку с помощью четырех зажимных креплений.

 

900 ₽
В корзину
Fotokvant BGA-D1.3-50 труба дюралевая 50 для упаковки фолиевых фильтров 1,35 м
Арт. DAN-2768
Fotokvant BGA-D1.3-50 труба дюралевая 50 для упаковки фолиевых фильтров 1,35 м
Наличие
более 10 шт

Дюралевая труба Fotokvant BGA-D1.3 для хранения и транспортировки фолиевых фильтров, длиной 1,35м.

Труба предназначена для безопасной перевозки и хранения фолиевых фильтров. Позволяет обходится без дорогостоящей жесткой упаковки при пересылке транспортной компанией.

Может быть использована, как держатель фонов до 1,35м шириной. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
Внутренний диаметр - 47 мм.

1 260 ₽
В корзину
Chris James 250 White Diffusion 1/2 фолиевый фильтр белый
Арт. NVF-1062
Chris James 250 White Diffusion 1/2 фолиевый фильтр белый
Наличие
более 10 шт

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Хит
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
Арт. DAN-2919
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Черный штатив трансформер QZSD Q109 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволит получить более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 5 кг. Может быть использован как монопод. 

3 290 ₽
В корзину
Fotokvant LADU 55-62 повышающее кольцо для фильтров 55-62 мм
Арт. DAN-2838
Fotokvant LADU 55-62 повышающее кольцо для фильтров 55-62 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 55-62.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 55-62 мм.

250 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Арт. DAN-3062
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 82 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

14 390 ₽
В корзину

Видео

Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Видеообзор &quot;CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II&quot;
Видеообзор "CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II"
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.