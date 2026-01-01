Falcon Eyes UV 49 mm ультрафиолетовый фильтр

Характеристики:
- диаметр - 49 мм
- материал оправы - алюминий
- материал светофильтра - стекло
- просветление - однослойное с каждой стороны
- тип оправы - стандартная, с резьбой
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ультрафиолетовый фильтр Falcon Eyes UV 49 мм.
Фильтр для объектива диаметром 49 мм. Оправа - алюминий. Фильтр снижает воздействие ультрафиолетовой части спектра и защищает переднюю линзу от повреждений. В передней части фильтра предусмотрена внутренняя резьба с шагом 0,75 мм для крепления других светофильтров, объективной крышки или резьбовой бленды.
Характеристики:
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Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона/ Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.
Fotokvant TM-01 Blue – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.
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В комплекте 1 штука.
Benro PD UV WMC Ø 82 мм светофильтр ультрафиолетовый.
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