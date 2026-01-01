Benro PD UV WMC Ø 82 мм светофильтр ультрафиолетовый.

Изготовлен из немецкого оптического стекла Schott B270 для получения кристально чистого и четкого изображения.
16-слойное мульти просветление AR MC - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание> 98,5% при 420-680 Нм).
Многослойное покрытие WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
Оптическая технология HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку.
Алюминиевая оправа (Alu Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более лёгкая, чем другие материалы.
Falcon Eyes ST-808 – алюминиевая трехсекционная студийная стойка со стальными ножками и шаровой головой для установки цифровых камер.
Используется для установки приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Минимальная высота стойки составляет 109 см, максимальная – до 260 см. Снабжена крепежным адаптером с резьбой 1/4". Вес стойки 1,54 кг. Максимальная нагрузка – 5 кг. Три секции соединяются винтовыми зажимами. Зажимы изготовлены из ударостойкого полимера.