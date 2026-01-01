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Falcon Eyes HDslim UV 52 mm MC ультрафиолетовый фильтр

Falcon Eyes HDslim UV 52 mm MC ультрафиолетовый фильтр

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5425

Ультрафиолетовый фильтр Falcon Eyes HDslim UV 52 мм MC.

Ультрафиолетовый фильтр с мультипросветлением для объектива диаметром 52 мм. Оправа - алюминий.


Описание

Фильтр предназначен для снижения воздействия ультрафиолетовой части спектра на фотоэлемент, которое может вызвать появление синих оттенков и снижение контрастности изображения. Он также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

Фильтр имеет многослойное просветляющее покрытие (Multi Coating). Оно обеспечивает равномерное светопропускание во всем видимом диапазоне света, среднее значение светопропускания данного фильтра - 95,5%.

Тонкая оправа позволяет использовать фильтр с короткофокусными (широкоугольными) объективами. Фильтр подходит для постоянного использования, в его передней части присутствует внутренняя резьба с шагом 0,75 мм для крепления других светофильтров, крышки объектива или резьбовой бленды.

Характеристики:

  • диаметр - 52 мм
  • материал оправы - алюминий
  • материал светофильтра - стекло
  • толщина оправы с резьбой - 5,5 мм
  • толщина оправы без резьбы - 3,5 мм
  • просветление - многослойное
  • тип оправы - стандартная, шаг резьбы 0,75

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