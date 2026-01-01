Fujimi FJLC-F52 крышка для объективов с центральной фиксацией 52мм.

Арт. DAN-1324

Fujimi FCRH52 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм.

Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.