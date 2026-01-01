images
Fujimi FJLC-F52 крышка для объективов с центральной фиксацией 52мм

Fujimi FJLC-F52 крышка для объективов с центральной фиксацией 52мм

Fujimi
Артикул: MTG-0578

Fujimi FJLC-F52 крышка для объективов с центральной фиксацией 52мм.

Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.

Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.

Описание

Fujimi FJLC-F52 крышка для объективов с центральной фиксацией 52мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant CAP-49-Clean крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Clean крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Clean крышка для объектива 49 мм
Арт. NVF-9071
Fotokvant CAP-49-Clean крышка для объектива 49 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 15 ч

Fotokvant CAP-49-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 49 мм.

-10 %210 ₽
180 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-40.5-Clean крышка для объектива 40,5 мм
Fotokvant CAP-40.5-Clean крышка для объектива 40,5 мм
Fotokvant CAP-40.5-Clean крышка для объектива 40,5 мм
Арт. DAN-2405
Fotokvant CAP-40.5-Clean крышка для объектива 40,5 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Крышка для объектива Fotokvant CAP-40.5-Clean диаметр 40,5 мм.

Крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка. Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр - 40,5 мм.

210 ₽
В корзину
Fujimi FCRH52 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм
Fujimi FCRH52 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм
Арт. DAN-1324
Fujimi FCRH52 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм
Наличие
более 10 шт

Fujimi FCRH52 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм.

Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

370 ₽
В корзину

Видео

Видеоканал компании Фотогора
Видеоканал компании Фотогора
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Франтишек Дртикол
Франтишек Дртикол
Как раскрепостить модель. Очень короткий, но очень действенный совет
Как раскрепостить модель. Очень короткий, но очень действенный совет
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.