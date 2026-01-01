Fotokvant CAP-49-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 49 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJLC-F52 крышка для объективов с центральной фиксацией 52мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.
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Fotokvant CAP-49-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 49 мм.
Крышка для объектива Fotokvant CAP-40.5-Clean диаметр 40,5 мм.
Крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка. Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр - 40,5 мм.
Fujimi FCRH52 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм.
Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.