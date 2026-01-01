RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 58 мм

Fujimi FJLC-F52 крышка для объективов с центральной фиксацией 52мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Защитный фильтр RayLab UV Slim, ультрафиолетовый, диаметр - 58 мм.
Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 58 мм.
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Fujimi FJLC-F52 крышка для объективов с центральной фиксацией 52мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.
Крышка для объектива Fotokvant CAP-40.5-Clean диаметр 40,5 мм.
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Fujimi FCRH52 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм.
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