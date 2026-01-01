B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 77 мм

Описание

Защитный фильтр B+W T-Pro 007 Clear MRC nano (77 мм)

B+W T-Pro 007 Clear MRC nano 77 мм — это профессиональный защитный фильтр премиум-класса, предназначенный для надежной защиты передней линзы дорогостоящего объектива. Он создан для того, чтобы вы могли использовать камеру в любых условиях, не беспокоясь о повреждениях оптики. Фильтр абсолютно бесцветен и не влияет на качество изображения.

Основные характеристики

Тип: Защитный фильтр (Clear).

Защитный фильтр (Clear). Диаметр резьбы: 77 мм.

77 мм. Покрытие: Многослойное просветление MRC nano.

Многослойное просветление MRC nano. Особенности: Водо- и грязеотталкивающее покрытие (эффект лотоса).

Водо- и грязеотталкивающее покрытие (эффект лотоса). Оправа: T-Pro (тонкая, до 15% легче и тоньше, чем XS-Pro).

T-Pro (тонкая, до 15% легче и тоньше, чем XS-Pro). Производство: Schneider Kreuznach (Германия).

Для чего используется

Этот фильтр является незаменимым аксессуаром для фотографов и видеографов, которые хотят сохранить оптику в идеальном состоянии. Он позволяет:

Защитить объектив: От пыли, песка, брызг воды, царапин и отпечатков пальцев.

От пыли, песка, брызг воды, царапин и отпечатков пальцев. Сохранить качество изображения: Абсолютно бесцветный фильтр не влияет на цветопередачу и контраст.

Абсолютно бесцветный фильтр не влияет на цветопередачу и контраст. Упростить уход: Водоотталкивающее покрытие облегчает очистку поверхности от загрязнений.

Водоотталкивающее покрытие облегчает очистку поверхности от загрязнений. Предотвратить блики: Многослойное просветление MRC nano минимизирует отражения и рассеянный свет.

Особенности технологии

Фильтр B+W T-Pro 007 Clear MRC nano использует передовые технологии:

MRC nano (Multi Resistant Coating): Надежное многослойное просветление с повышенной прочностью к механическому воздействию. Обеспечивает высокую светопропускаемость и защиту от царапин.

Надежное многослойное просветление с повышенной прочностью к механическому воздействию. Обеспечивает высокую светопропускаемость и защиту от царапин. «Эффект лотоса»: Nano-покрытие отталкивает воду и грязь, предотвращая прилипание частиц к поверхности фильтра.

Nano-покрытие отталкивает воду и грязь, предотвращая прилипание частиц к поверхности фильтра. Оправа T-Pro: Благодаря новым производственным технологиям, оправа стала на 15% легче и тоньше по сравнению с предыдущей серией XS-Pro, что минимизирует риск виньетирования.

Рекомендации по уходу

Для бережной очистки фильтра и других оптических поверхностей рекомендуем использовать салфетки из микрофибры. Они эффективно удаляют пыль и грязь, не оставляя царапин и разводов

Для комплексного ухода также доступны наборы, включающие, например, TVTOK набор для чистки оптики, в который входят чистящие салфетки, карандаш для оптики и груша.