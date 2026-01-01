B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 77 мм

Защитный фильтр B+W T-Pro 007 Clear MRC nano (77 мм)
B+W T-Pro 007 Clear MRC nano 77 мм — это профессиональный защитный фильтр премиум-класса, предназначенный для надежной защиты передней линзы дорогостоящего объектива. Он создан для того, чтобы вы могли использовать камеру в любых условиях, не беспокоясь о повреждениях оптики. Фильтр абсолютно бесцветен и не влияет на качество изображения.
Основные характеристики
- Тип: Защитный фильтр (Clear).
- Диаметр резьбы: 77 мм.
- Покрытие: Многослойное просветление MRC nano.
- Особенности: Водо- и грязеотталкивающее покрытие (эффект лотоса).
- Оправа: T-Pro (тонкая, до 15% легче и тоньше, чем XS-Pro).
- Производство: Schneider Kreuznach (Германия).
Для чего используется
Этот фильтр является незаменимым аксессуаром для фотографов и видеографов, которые хотят сохранить оптику в идеальном состоянии. Он позволяет:
- Защитить объектив: От пыли, песка, брызг воды, царапин и отпечатков пальцев.
- Сохранить качество изображения: Абсолютно бесцветный фильтр не влияет на цветопередачу и контраст.
- Упростить уход: Водоотталкивающее покрытие облегчает очистку поверхности от загрязнений.
- Предотвратить блики: Многослойное просветление MRC nano минимизирует отражения и рассеянный свет.
Особенности технологии
Фильтр B+W T-Pro 007 Clear MRC nano использует передовые технологии:
- MRC nano (Multi Resistant Coating): Надежное многослойное просветление с повышенной прочностью к механическому воздействию. Обеспечивает высокую светопропускаемость и защиту от царапин.
- «Эффект лотоса»: Nano-покрытие отталкивает воду и грязь, предотвращая прилипание частиц к поверхности фильтра.
- Оправа T-Pro: Благодаря новым производственным технологиям, оправа стала на 15% легче и тоньше по сравнению с предыдущей серией XS-Pro, что минимизирует риск виньетирования.
Рекомендации по уходу
Для бережной очистки фильтра и других оптических поверхностей рекомендуем использовать салфетки из микрофибры. Они эффективно удаляют пыль и грязь, не оставляя царапин и разводов
- TVTOK салфетка из микрофибры антистатическая 34×40 см — отличный выбор для частого использования.
- Fotokvant CLS-02 салфетка из микрофибры белая 15х15 см — компактный вариант, который легко носить с собой.
Для комплексного ухода также доступны наборы, включающие, например, TVTOK набор для чистки оптики, в который входят чистящие салфетки, карандаш для оптики и груша.