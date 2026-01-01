images
images
images
images
images
images
B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 77 мм
B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 77 мм
B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 77 мм
B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 77 мм
B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 77 мм
B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 77 мм

B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 77 мм

B+W
Артикул: MTG-0719

B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 77 мм. Защитный светофильтр B+W T-Pro 007 Clear MRC nano 77мм - инновационный продукт премиум сегмента в новейшей оправе T-Pro. Надёжно защищает переднюю поверхность дорогоcтоящего объектива от пыли, песка, брызг, царапин и отпечатков пальцев. Абсолютно бесцветен.

Описание

Защитный фильтр B+W T-Pro 007 Clear MRC nano (77 мм)

B+W T-Pro 007 Clear MRC nano 77 мм — это профессиональный защитный фильтр премиум-класса, предназначенный для надежной защиты передней линзы дорогостоящего объектива. Он создан для того, чтобы вы могли использовать камеру в любых условиях, не беспокоясь о повреждениях оптики. Фильтр абсолютно бесцветен и не влияет на качество изображения.

Основные характеристики

  • Тип: Защитный фильтр (Clear).
  • Диаметр резьбы: 77 мм.
  • Покрытие: Многослойное просветление MRC nano.
  • Особенности: Водо- и грязеотталкивающее покрытие (эффект лотоса).
  • Оправа: T-Pro (тонкая, до 15% легче и тоньше, чем XS-Pro).
  • Производство: Schneider Kreuznach (Германия).

Для чего используется

Этот фильтр является незаменимым аксессуаром для фотографов и видеографов, которые хотят сохранить оптику в идеальном состоянии. Он позволяет:

  • Защитить объектив: От пыли, песка, брызг воды, царапин и отпечатков пальцев.
  • Сохранить качество изображения: Абсолютно бесцветный фильтр не влияет на цветопередачу и контраст.
  • Упростить уход: Водоотталкивающее покрытие облегчает очистку поверхности от загрязнений.
  • Предотвратить блики: Многослойное просветление MRC nano минимизирует отражения и рассеянный свет.

Особенности технологии

Фильтр B+W T-Pro 007 Clear MRC nano использует передовые технологии:

  • MRC nano (Multi Resistant Coating): Надежное многослойное просветление с повышенной прочностью к механическому воздействию. Обеспечивает высокую светопропускаемость и защиту от царапин.
  • «Эффект лотоса»: Nano-покрытие отталкивает воду и грязь, предотвращая прилипание частиц к поверхности фильтра.
  • Оправа T-Pro: Благодаря новым производственным технологиям, оправа стала на 15% легче и тоньше по сравнению с предыдущей серией XS-Pro, что минимизирует риск виньетирования.

Рекомендации по уходу

Для бережной очистки фильтра и других оптических поверхностей рекомендуем использовать салфетки из микрофибры. Они эффективно удаляют пыль и грязь, не оставляя царапин и разводов

Для комплексного ухода также доступны наборы, включающие, например, TVTOK набор для чистки оптики, в который входят чистящие салфетки, карандаш для оптики и груша.

Комплектация

  • Защитный фильтр B+W T-Pro 007 Clear MRC nano (77 мм) — 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры
Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры
Вводный урок студийной фотосъемки часов с использованием базового начального оборудования
Вводный урок студийной фотосъемки часов с использованием базового начального оборудования
Александр Родченко – художник-авангардист
Александр Родченко – художник-авангардист
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.