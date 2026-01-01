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-5 %
TVTOK набор для чистки оптики
TVTOK набор для чистки оптики
TVTOK набор для чистки оптики
TVTOK набор для чистки оптики

TVTOK набор для чистки оптики

TVTOK
Артикул: DAN-9436

Применяется для чистки линз объективов, операторских фильтров, лазеров и других приборов.

Описание

Состав: Вода более 30%, изопропиловый спирт более 30%, функциональные добавки.

Комплектация

  • Жидкость для чистки оптики с распылителем х2
  • Салфетка из микрофибры антистатическая х1

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