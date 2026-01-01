TVTOK набор для чистки оптики

Состав: Вода более 30%, изопропиловый спирт более 30%, функциональные добавки.
K&F Concept комплект переходных колец для светофильтра. Комплект из 18-ти адаптеров от K&F Concept, при помощи которых устанавливаются светофильтры большего или меньшего диаметра на объектив камеры. Каждое кольцо выточено на высококачественном оборудовании, а значит все элементы идеально подходят друг к другу без зазоров. В качестве материала выбран авиационный сплав алюминия, что гарантирует надежность и долговечность. Диаметр резьбы на объективе: 82 мм, 77 мм, 72 мм, 67 мм, 62 мм, 58 мм, 55 мм, 52 мм, 49 мм, 37 мм.