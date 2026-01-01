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B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 72 мм
B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 72 мм
B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 72 мм
B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 72 мм
B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 72 мм

B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 72 мм

B+W
Артикул: MTG-0718

B+W T-Pro 007 Clear MRC nano фильтр защитный для объектива 72 мм.

Защитный светофильтр B+W T-Pro 007 Clear MRC nano 72 мм - инновационный продукт премиум сегмента в новейшей оправе T-Pro. Надёжно защищает переднюю поверхность дорогоcтоящего объектива от пыли, песка, брызг, царапин и отпечатков пальцев. 

Описание

Абсолютно бесцветен и характеризуется высокой прозрачностью и чрезвычайно низкой отражательной способностью благодаря наличию надёжного многослойного просветления MRC Nano («мульти защищенное покрытие» с повышенной прочностью к механическому воздействию), которое гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин. «Эффект лотоса» nano технологии обеспечивает еще большую эффективность использования и водоотталкивающее покрытие защитного светофильтра B+W уменьшает вероятность прилипания к объективу малейших частиц пыли или капель воды. Фильтр T-Pro на 15% легче и тоньше, чем в XS-Pro оправе за счет использования новых производственных технологий. Производитель Schneider Kreuznach (Германия). 

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