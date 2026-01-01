images
images
images
B+W (1100145) BASIC 010 UV MRC 82 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива
B+W (1100145) BASIC 010 UV MRC 82 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива
B+W (1100145) BASIC 010 UV MRC 82 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива

B+W (1100145) BASIC 010 UV MRC 82 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива

B+W
Артикул: OLE-1572

B+W (1100145) BASIC 010 UV MRC 82 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива

Ультрафиолетовый светофильтр B+W BASIC 010 UV MRC 82мм нового поколения в оптимизированной оправе со специальным рифлением гарантирует большее удобство в эксплуатации. Блокирует нежелательные УФ компоненты, содержащиеся в дневном свете, и надежно защищает переднюю поверхность объектива от грязи, пыли, брызг, песка, царапин и отпечатков пальцев. Абсолютно бесцветен и характеризуется высокой прозрачностью и чрезвычайно низкой отражательной способностью благодаря наличию надежного многослойного просветления MRC с повышенной прочностью к механическому воздействию.

Описание

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC. В комплект поставку входит новая эко упаковка фильтра без использования вредного для здоровья пластика.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Savage (23-12) Sea Green фон бумажный 2,7x11 м цвет зеленого чая
Savage (23-12) Sea Green фон бумажный 2,7x11 м цвет зеленого чая
Savage (23-12) Sea Green фон бумажный 2,7x11 м цвет зеленого чая
Арт. DAN-6056
Savage (23-12) Sea Green фон бумажный 2,7x11 м цвет зеленого чая
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (23-12) Sea Green известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину
SmallRig 4968 аккумулятор литий-ионный LP-E6NH USB-C Rechargeable Camera Battery (Orange)
SmallRig 4968 аккумулятор литий-ионный LP-E6NH USB-C Rechargeable Camera Battery (Orange)
SmallRig 4968 аккумулятор литий-ионный LP-E6NH USB-C Rechargeable Camera Battery (Orange)
Арт. OLE-4993
SmallRig 4968 аккумулятор литий-ионный LP-E6NH USB-C Rechargeable Camera Battery (Orange)
Наличие
в наличии 4-10 шт

SmallRig 4968 аккумулятор литий-ионный LP-E6NH USB-C Rechargeable Camera Battery (Orange). Аккумулятор для камеры Canon. Имеет уникальное цветовое решение для большего удобства. Встроенная защита от перезарядки и скачков напряжения делает его использование полностью безопасным. Полностью декодирован и имеет полную совместимость с соответствующими моделями камер.

4 720 ₽
В корзину
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Арт. NVF-9309
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SB-GRID 6090BW - комплект студийных модификаторов света, в который входит прямоугольный софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens и соты. Размер ячейки сот - 5х5 см, толщина сот - 3 см. 

4 890 ₽
В корзину
-22 %
Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
Арт. MTG-1404
Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 19 ч

Fotokvant BGP-2711-44 Black — профессиональный черный бумажный фон для студии

Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона 6 кг.

-22.28 %5 430 ₽
4 220 ₽
В корзину
-17 %
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Арт. MTG-2328
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 18 ч

Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.

-17.35 %980 ₽
810 ₽
В корзину
Savage (3-12) Coral фон бумажный 2,7x11 м розовый коралл
Savage (3-12) Coral фон бумажный 2,7x11 м розовый коралл
Savage (3-12) Coral фон бумажный 2,7x11 м розовый коралл
Арт. FTR-725
Savage (3-12) Coral фон бумажный 2,7x11 м розовый коралл
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку.



8 690 ₽
В корзину
Wansen PB-1220 Mat/Gloss фон пластиковый матовый/глянцевый белый 1,2х2 м
Wansen PB-1220 Mat/Gloss фон пластиковый матовый/глянцевый белый 1,2х2 м
Арт. DAN-7862
Wansen PB-1220 Mat/Gloss фон пластиковый матовый/глянцевый белый 1,2х2 м
Наличие
более 10 шт

Фон пластиковый Wansen PB-1220 белый, размер - 1,2х2 м.

Двусторонний, пластиковый, фон белого цвета. Одна сторона матовая, другая - глянцевая. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.

1 530 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор &quot;Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T&quot;
Видеообзор "Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T"
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.