images
images
images
Fotokvant CFR-01 тубус для накамерной вспышки с серебристой поверхностью
Fotokvant CFR-01 тубус для накамерной вспышки с серебристой поверхностью
Fotokvant CFR-01 тубус для накамерной вспышки с серебристой поверхностью

Fotokvant CFR-01 тубус для накамерной вспышки с серебристой поверхностью

Fotokvant
Артикул: DAN-3248

Отражатель на вспышку серебряный Fotokvant FR-01.

Гибкий рефлектор на накамерную вспышку. Позволяет быстро сформировать узкий пучок света, когда необходимо сделать акцент. Крепится к вспышке манжетой с застежкой-липучкой. Имеет серебряную отражающую поверхность. Размер - 30х27 см. Вы можете изгибать отражатель для формирования светового потока по своему усмотрению.

Описание

Fotokvant CFR-01 тубус для накамерной вспышки с серебристой поверхностью

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Арт. NVF-6399
Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.

Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.

1 860 ₽
В корзину
-16 %
Grifon SB 1520 софтбокс 15x20 см для накамерных фотовспышек
Grifon SB 1520 софтбокс 15x20 см для накамерных фотовспышек
Арт. NVF-2948
Grifon SB 1520 софтбокс 15x20 см для накамерных фотовспышек
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 ч

Софтбокс Grifon SB-1520 – удобная насадка с серебряной внутренней поверхностью. С помощью данного софтбокса для накамерной вспышки можно получить мягкий направленный свет, устраняя грубые тени или блики. Размер, см – 15x20. Крепится с помощью ленты на липучках.

-16.13 %620 ₽
520 ₽
В корзину
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 90х90 см
Арт. FTR-1384
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 90х90 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 9090 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-9090 90х90 см.

2 380 ₽
В корзину
-10 %
Godox SA-17 Bowens адаптер для SA-P
Godox SA-17 Bowens адаптер для SA-P
Godox SA-17 Bowens адаптер для SA-P
Арт. DAN-8711
Godox SA-17 Bowens адаптер для SA-P
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 19 ч

Адаптер Godox SA-17 Bowens для установки проекционной насадки SA-P осветителей Godox S60 и Godox S30 на светодиодные источники постоянного света с байонетом Bowens.

-10 %3 990 ₽
3 590 ₽
В корзину
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки
Арт. DAN-3349
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Стойка легкая Fotokvant LS-3000.

Стандартная четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Диаметр секций 25-22-19-16 мм. Секции колонны без амортизации. Максимальная высота - 300 см. В сложенном виде - 87 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Вес - 1,3 кг.


1 850 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes TMB-30D держатель двойной
Falcon Eyes TMB-30D держатель двойной
Falcon Eyes TMB-30D держатель двойной
Арт. VBR-113
Falcon Eyes TMB-30D держатель двойной
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 20 ч

Falcon Eyes TMB-30D – металлический держатель для организации двух посадочных мест резьбой 1/4". Устанавливается любую опору (стойка, штатив, кронштейн ) винтовым креплением 1/4" или 3/8", общая длина 27 см.

-10 %1 100 ₽
990 ₽
В корзину

Видео

Джей Мейзел
Джей Мейзел
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
История фотографии за 5 минут
История фотографии за 5 минут
Антон Корбейн - самый роковый фотограф современности
Антон Корбейн - самый роковый фотограф современности
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.