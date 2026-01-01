Fotokvant CFR-01 тубус для накамерной вспышки с серебристой поверхностью

Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.
Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Отражатель на вспышку серебряный Fotokvant FR-01.
Гибкий рефлектор на накамерную вспышку. Позволяет быстро сформировать узкий пучок света, когда необходимо сделать акцент. Крепится к вспышке манжетой с застежкой-липучкой. Имеет серебряную отражающую поверхность. Размер - 30х27 см. Вы можете изгибать отражатель для формирования светового потока по своему усмотрению.
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Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.
Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
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