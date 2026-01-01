Fotokvant CFR-01 тубус для накамерной вспышки с серебристой поверхностью

Артикул: DAN-3248

Отражатель на вспышку серебряный Fotokvant FR-01.

Гибкий рефлектор на накамерную вспышку. Позволяет быстро сформировать узкий пучок света, когда необходимо сделать акцент. Крепится к вспышке манжетой с застежкой-липучкой. Имеет серебряную отражающую поверхность. Размер - 30х27 см. Вы можете изгибать отражатель для формирования светового потока по своему усмотрению.

