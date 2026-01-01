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Aurora Portaflex Set APX-3 набор отражателей на вспышку
Aurora Portaflex Set APX-3 набор отражателей на вспышку
Aurora Portaflex Set APX-3 набор отражателей на вспышку
Aurora Portaflex Set APX-3 набор отражателей на вспышку
Aurora Portaflex Set APX-3 набор отражателей на вспышку

Aurora Portaflex Set APX-3 набор отражателей на вспышку

Aurora
Артикул: DAN-3247

Набор отражателей Aurora Portaflex Set APX-3 на вспышку.

Набор отражателей на накамерную вспышку. Крепится к вспышке манжетой с застежкой-липучкой. Имеет белую, черную и серебряную отражающие поверхности. Вы можете изгибать отражатель для формирования светового потока по своему усмотрению.

Описание

В комплект Portaflex входят модификаторы BR, SBF и SWS. Каждый из них создает свой световой эффект.

BR - это модификатор прямоугольной формы размером 10x18 см. Используя белую сторону с УФ-покрытием получаем мягкий и рассеянный свет, а черную сторону для отрезания или направления света.

SBF - модификатор веерообразной формы размером 19x25 см, серебристо-черный. Серебристая рельефная сторона создает жесткий, драматический свет.

SWS - можно свернуть в трубу snoot диаметром 9 см, которая создает эффект светового пятна. 

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