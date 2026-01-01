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Godox MF-R76C TTL для Canon вспышка для макросъемки
Godox MF-R76C TTL для Canon вспышка для макросъемки
Godox MF-R76C TTL для Canon вспышка для макросъемки
Godox MF-R76C TTL для Canon вспышка для макросъемки

Godox MF-R76C TTL для Canon вспышка для макросъемки

Godox
Артикул: OLE-2270

Кольцевая TTL-вспышка для макросъемки для камер Canon. Ведущее число 14. Максимальная мощность 76 Дж. Время перезарядки 0,1 - 1 с. Автоматический режим TTL, ручной режим. Интуитивно понятый интерфейс. Встроенный модуль беспроводного управления. В комплекте переходные кольца под основные диаметры объективов.

Описание

Характеристики:

  • Ведущее число 14
  • Цветовая температура вспышки 5900К±200K
  • Мощность подсветки 0,7 Вт*2
  • Диапазон регулировки мощности вспышки 1/1-1/256 (с шагом 1/3 ступени)
  • Максимальная мощность 76 Дж
  • Длительность импульса 1/300с~1/20000с
  • Режим вспышки TTL (автоматический), M (ручной)
  • Синхронизация по первой, второй шторки, HSS
  • Брекетинг экспозиции вспышки -3~+3 EV (диапазон FEB) с шагом 1/3 EV
  • Количество иммпульсов на полном заряде 550
  • Время перезарядки 0,1~1 с
  • Дистанция работы встроенного беспроводного модуля 0~100 м
  • Внутренний диаметр вспышки 77 мм
  • Литиевый аккумулятор 3000 мАч, 7,2 В
  • Размер кольцевой вспышки 130 х 130 х 27 мм
  • Размер контроллера 120 х 70 х 50 мм
  • Вес 578 гр.

Комплектация

  • Вспышка для макросъемки MF-R76C 
  • Зарядное устройство USB 
  • Сумка 
  • Литиевый аккумулятор 
  • Переходные кольца 8 шт
  • Кабель для зарядки Type-C - USB 

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