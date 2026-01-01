 Godox ML-150II кольцевая вспышка для макросъемки

Описание

За счет расположения на одной оси с объективом макровспышка обеспечивает мягкое бестеневое освещение без резких теней. Такое освещение равномерно подсвечивает объект и передает все его детали, отлично подходит для макрофотографов, снимающих крупным планом мелкие объекты (ювелирные изделия, детализированные объекты и т.д.) Мощность макровспышки регулируется в ручном режиме М от полной до 1/32 с шагом 1/2 ступени экспозиции (всего 11 уровней). Godox ML-150II имеет простой пользовательский интерфейс. Кнопка «тест» даст возможность проконтролировать освещенность кадра до срабатывания затвора камеры. В комплект входит 8 переходных колец AR-R, которые совместимы с объективами диаметром 49мм, 52мм, 55мм, 58мм, 62мм, 67мм, 72мм, 77мм. Вспышка питается от 4 батарей AA и способна произвести до 300 до 1000 импульсов.

Характеристики:

