 Godox ML-150II кольцевая вспышка для макросъемки

За счет расположения на одной оси с объективом макровспышка обеспечивает мягкое бестеневое освещение без резких теней. Такое освещение равномерно подсвечивает объект и передает все его детали, отлично подходит для макрофотографов, снимающих крупным планом мелкие объекты (ювелирные изделия, детализированные объекты и т.д.) Мощность макровспышки регулируется в ручном режиме М от полной до 1/32 с шагом 1/2 ступени экспозиции (всего 11 уровней). Godox ML-150II имеет простой пользовательский интерфейс. Кнопка «тест» даст возможность проконтролировать освещенность кадра до срабатывания затвора камеры. В комплект входит 8 переходных колец AR-R, которые совместимы с объективами диаметром 49мм, 52мм, 55мм, 58мм, 62мм, 67мм, 72мм, 77мм. Вспышка питается от 4 батарей AA и способна произвести до 300 до 1000 импульсов.
Характеристики:
- тип вспышки - кольцевая
- ведущее число - 10 (iso100)
- совместимые камеры - Canon, Nikon, Pentax, Olympus и т.п.
- количество импульсов - 300-1000 (зависит от емкости используемых батарей)
- время перезарядки, с - 0,1-2
- цветовая температура, град. - 5800±200K
- длительность импульса, с - 1/200с-1/5000с
- питание - 4 батареи типа AA
- размеры - 132x132x32 мм
- вес (без батарей) - 370 гр