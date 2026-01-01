images
images
images
images
images
-10 %
Godox ML-150II кольцевая вспышка для макросъемки
Godox ML-150II кольцевая вспышка для макросъемки
Godox ML-150II кольцевая вспышка для макросъемки
Godox ML-150II кольцевая вспышка для макросъемки
Godox ML-150II кольцевая вспышка для макросъемки

Godox ML-150II кольцевая вспышка для макросъемки

Godox
Артикул: OLE-1602

 Godox ML-150II кольцевая вспышка для макросъемки

Вспышка кольцевая с ведущим числом 10 (iso100) совместима со всеми типами зеркальных камер, оснащенных стандартным башмаком (Canon, Nikon и т.п.). В комплект входит 8 переходных колец диаметром 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72мм, 77мм. 11 уровней мощности. Количество импульсов (300-1000) зависит от емкости используемых батарей. Время перезарядки составляет 0,1-2 с.

Описание

За счет расположения на одной оси с объективом макровспышка обеспечивает мягкое бестеневое освещение без резких теней. Такое освещение равномерно подсвечивает объект и передает все его детали, отлично подходит для макрофотографов, снимающих крупным планом мелкие объекты (ювелирные изделия, детализированные объекты и т.д.) Мощность макровспышки регулируется в ручном режиме М от полной до 1/32 с шагом 1/2 ступени экспозиции (всего 11 уровней). Godox ML-150II имеет простой пользовательский интерфейс. Кнопка «тест» даст возможность проконтролировать освещенность кадра до срабатывания затвора камеры. В комплект  входит 8 переходных колец AR-R, которые совместимы с объективами диаметром 49мм, 52мм, 55мм, 58мм, 62мм, 67мм, 72мм, 77мм. Вспышка питается от 4 батарей AA и способна произвести до 300 до 1000 импульсов. 

Характеристики:

  • тип вспышки - кольцевая
  • ведущее число - 10 (iso100)
  • совместимые камеры - Canon, Nikon, Pentax, Olympus и т.п.
  • количество импульсов - 300-1000 (зависит от емкости используемых батарей)
  • время перезарядки, с - 0,1-2
  • цветовая температура, град. - 5800±200K
  • длительность импульса, с - 1/200с-1/5000с
  • питание - 4 батареи типа AA
  • размеры - 132x132x32 мм
  • вес (без батарей) - 370 гр

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Godox X3-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Godox X3-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Godox X3-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Арт. MTG-2924
Godox X3-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 11 ч

Godox X3-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon. Новый пульт-радиосинхронизатор X3 с минималистичным дизайном и сенсорным дисплеем, который полностью меняет представление о беспроводном управлении вспышками и позволяет поднять эффективность съемки на новый уровень. X3 идеально подходит для использования как в помещении, так и на улице в условиях яркого солнечного света или недостаточной освещенности.

-10 %6 990 ₽
6 290 ₽
В корзину
Falcon Eyes FGA-K5 комплект насадок для накамерных вспышек
Арт. VBR-199
Falcon Eyes FGA-K5 комплект насадок для накамерных вспышек
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes FGA-K5 – комплект насадок для накамерных вспышек. С его помощью фотограф может усиливать цвета и создавать световые акценты на фотографиях. Подходит как для начинающих, так и для профессиональных фотографов. С ними удобно работать в студии и на пленэре.

1 540 ₽
В корзину

Видео

Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Аня Нидрингаус — легендарный военный корреспондент XXI века
Аня Нидрингаус — легендарный военный корреспондент XXI века
Роберт Капа
Роберт Капа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.