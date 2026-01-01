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-10 %
Falcon Eyes FLC-22 флюоресцентный кольцевой осветитель

Falcon Eyes FLC-22 флюоресцентный кольцевой осветитель

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1715

Falcon Eyes FLC-22 – излучает сбалансированный световой поток непрерывного диапазона волн с частотой мерцания 50 кГц, что наиболее соответствует дневному освещению. Близость цветовых температур стробоскопических источников света (фотовспышек) и флуоресцентных осветителей позволяет без нежелательных искажений цветового баланса применять их совместно.

Описание

Осветители серии FLC устанавливаются на гибкой ножке, снабженной креплением. Это позволяет удобно закреплять их на штативе и легко изменять направление излучения.
 

Характеристики:

  • потребляемая мощность – 22 Вт
  • цветовая температура – 5400 К
  • питание – ~220-240 В / 50 Гц

 

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до конца распродажи 3 дн, 8 ч

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