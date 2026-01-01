Falcon Eyes FLC-22 флюоресцентный кольцевой осветитель

Характеристики:
- потребляемая мощность – 22 Вт
- цветовая температура – 5400 К
- питание – ~220-240 В / 50 Гц
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes FLC-22 – излучает сбалансированный световой поток непрерывного диапазона волн с частотой мерцания 50 кГц, что наиболее соответствует дневному освещению. Близость цветовых температур стробоскопических источников света (фотовспышек) и флуоресцентных осветителей позволяет без нежелательных искажений цветового баланса применять их совместно.
Характеристики:
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