Grifon TTL X1 S Kit радиосинхронизатор для Sony (комплект)

Характеристики:
- модель - X1S для Sony
- встроенная система дистанционного управления - 2.4G
- режим модуляции - MSK
- питание – 2хAA батареи
- настройки TTL - высокоскоростная синхронизация, компенсация экспозиции при съемке со вспышкой ±3 с шагом 1/3 ступени, блокировка засветки,
- мulti вспышка - есть
- синхронизация по второй шторке - есть
- пилотный свет - есть, запускается кнопкой предпросмотра глубины резкости фотокамеры
- регулируемые ведомые группы:
- в режиме объединенных групп GR, 5 (A/B/C/D/E)
- в режиме групп Ratio, 3 (A/B/C)
- диапазон передачи (прибл.), м - 100
- каналы - 32
- установка задержки синхронизации - есть
- выходной интерфейс:
- передатчик - РС-кабель на входе и выходе
- приемник - 2,5 мм синхрокабель на выходе
- обновление прошивки - порт Micro USB
- габариты передатчика, мм - 72x75x52
- вес передатчика, г - 100
- габариты приемника, мм - 70x65x47
- вес приемника, г - 70