Godox X1R-S TTL приемник для Sony

Описание

Godox X1T-S TTL совместим с камерами поддерживающими высокоскоростную синхронизацию HSS 1/8000 с. Приемник помогает задавать режимы срабатывания вспышки (ETTL / Ручной режим), устанавливать задержку срабатывания, настраивать угол свечения вспышки (зум).

На крупном ЖК-дисплее (25х15 мм) отображаются настраиваемый канал и группа, задаваемые соседними кнопками управления CH и GR. Настройки сохраняются в течение 2 секунд после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки. Подсветка экрана автоматически включается после нажатия кнопок и выключается в течение 10 секунд бездействия.

Сверху корпуса расположена кнопка TEST для предварительной оценки срабатывания вспышки. Синхронизируемыми вспышками можно управлять на 32 каналах, в 5 группах на расстоянии до 100 метров.

Приемник работает от двух батареек типа АА, имеет порт micro-USB для обновления прошивки.

Характеристики: