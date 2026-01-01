Godox X1R-S TTL приемник для Sony

Godox X1T-S TTL совместим с камерами поддерживающими высокоскоростную синхронизацию HSS 1/8000 с. Приемник помогает задавать режимы срабатывания вспышки (ETTL / Ручной режим), устанавливать задержку срабатывания, настраивать угол свечения вспышки (зум).
На крупном ЖК-дисплее (25х15 мм) отображаются настраиваемый канал и группа, задаваемые соседними кнопками управления CH и GR. Настройки сохраняются в течение 2 секунд после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки. Подсветка экрана автоматически включается после нажатия кнопок и выключается в течение 10 секунд бездействия.
Сверху корпуса расположена кнопка TEST для предварительной оценки срабатывания вспышки. Синхронизируемыми вспышками можно управлять на 32 каналах, в 5 группах на расстоянии до 100 метров.
Приемник работает от двух батареек типа АА, имеет порт micro-USB для обновления прошивки.
Характеристики:
- совместимые фотокамеры - TTL-камеры Sony, поддержка фотокамер с гнездом для подключения кабеля синхронизации
- встроенная система ДУ - беспроводная передача 2,4G
- режим модуляции - MSK
- источник питания - 2 батарейки АА
- ручной режим вспышки - да
- настройка отложенной синхронизации - да
- компенсация экспозиции вспышки - да, ±3 стопа при шаге 1/3
- блокировка экспозиции вспышки - да
- вспомогательный луч автофокуса - да, включается вручную
- синхронизация по второй шторке - да
- режим моделирующего света - да, включается нажатием кнопки предпросмотра глубины резкости
- функция ДУ - в режиме TTL-режим Ratio Off; в ручном режиме - соотношение вспышек (A:B:C); поддержка режима группировки вспышек Gr
- количество ведомых групп - макс. 4 группы (M/A/B/C)
- радиус передачи сигнала (приблиз.), м - > 100
- количество каналов связи - 32
- настройка задержки синхронизации - да (0-10мс)
- ДУ спуском затвора - при подключении приемника к камере через гнездо синхронизации 2,5 мм можно управлять процессом съемки
- настройки зума - фокусное расстояние вспышки настраивается с помощью передатчика
- дисплей - широкий ЖК дисплей, подсветка ВКЛ/ ВЫКЛ
- выходной интерфейс - передатчик: для ввода и вывода используется синхрокабель с ПК;приемник: для вывода используется синхрокабель 2,5мм
- обновление прошивки - через разъем micro USB
- размер - 70х65х47 мм
- вес - 70