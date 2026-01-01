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Godox X1R-S TTL приемник для Sony
Godox X1R-S TTL приемник для Sony
Godox X1R-S TTL приемник для Sony
Godox X1R-S TTL приемник для Sony
Godox X1R-S TTL приемник для Sony

Godox X1R-S TTL приемник для Sony

Godox
Артикул: DAN-5728

Приемник Godox X1R-S TTL для Sony.

Приемник-радиосинхронизатор для управления режимами работы оригинальных накамерных вспышек Sony, а также других вспышек, не имеющих встроенной системы беспроводной синхронизации Godox X. Обладает встроенной системой беспроводной передачи Godox 2,4G. Godox X1T-S TTL - это высокоскоростная синхронизация 1/8000 с, синхронизация по второй шторке, компенсация экспозиции вспышки, режим моделирующего света, функция памяти, обновление прошивки и т.д. Доступен режим группировки Gr (макс. 5 групп и 32 канала).

Описание

Godox X1T-S TTL совместим с камерами поддерживающими высокоскоростную синхронизацию HSS 1/8000 с. Приемник помогает задавать режимы срабатывания вспышки (ETTL / Ручной режим), устанавливать задержку срабатывания, настраивать угол свечения вспышки (зум).

На крупном ЖК-дисплее (25х15 мм) отображаются настраиваемый канал и группа, задаваемые соседними кнопками управления CH и GR. Настройки сохраняются в течение 2 секунд после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки. Подсветка экрана автоматически включается после нажатия кнопок и выключается в течение 10 секунд бездействия.

Сверху корпуса расположена кнопка TEST для предварительной оценки срабатывания вспышки. Синхронизируемыми вспышками можно управлять на 32 каналах, в 5 группах на расстоянии до 100 метров.

Приемник работает от двух батареек типа АА, имеет порт micro-USB для обновления прошивки.

Характеристики:

  • совместимые фотокамеры - TTL-камеры Sony, поддержка фотокамер с гнездом для подключения кабеля синхронизации
  • встроенная система ДУ - беспроводная передача 2,4G
  • режим модуляции - MSK
  • источник питания - 2 батарейки АА
  • ручной режим вспышки - да
  • настройка отложенной синхронизации - да
  • компенсация экспозиции вспышки - да, ±3 стопа при шаге 1/3
  • блокировка экспозиции вспышки - да
  • вспомогательный луч автофокуса - да, включается вручную
  • синхронизация по второй шторке - да
  • режим моделирующего света - да, включается нажатием кнопки предпросмотра глубины резкости
  • функция ДУ - в режиме TTL-режим Ratio Off; в ручном режиме - соотношение вспышек (A:B:C); поддержка режима группировки вспышек Gr
  • количество ведомых групп - макс. 4 группы (M/A/B/C)
  • радиус передачи сигнала (приблиз.), м - > 100
  • количество каналов связи - 32
  • настройка задержки синхронизации - да (0-10мс)
  • ДУ спуском затвора - при подключении приемника к камере через гнездо синхронизации 2,5 мм можно управлять процессом съемки
  • настройки зума - фокусное расстояние вспышки настраивается с помощью передатчика
  • дисплей - широкий ЖК дисплей, подсветка ВКЛ/ ВЫКЛ
  • выходной интерфейс - передатчик: для ввода и вывода используется синхрокабель с ПК;приемник: для вывода используется синхрокабель 2,5мм
  • обновление прошивки - через разъем micro USB
  • размер - 70х65х47 мм
  • вес - 70 

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