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-10 %
Godox ThinkLite TT685IIS TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT685IIS TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT685IIS TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT685IIS TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT685IIS TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT685IIS TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT685IIS TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT685IIS TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT685IIS TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT685IIS TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT685IIS TTL вспышка накамерная для Sony

Godox ThinkLite TT685IIS TTL вспышка накамерная для Sony

Godox
Артикул: DAN-8641

Godox ThinkLite TT685IIS TTL вспышка накамерная для Sony обновлённая версия накамерных вспышек ThinkLite TT685S, которая сохранила все основные функции и получила новые возможности.
Из основных отличий от предыдущей версии можно выделить более широкий диапазон угла наклона от -7 до 120, а также возможность поворота на 330 что обеспечивает более гибкие возможности управления отраженной вспышкой. Добавлена функция мгновенного преобразования TCM (TTL-Convert-Manual) которая позволяет мгновенно переводить параметры экспозиции из TTL в ручной режим. Также, эта функция помогает зафиксировать правильное значение экспозиции, обеспечивая точное количество света в каждом кадре. Как и другие обновленные модели TTL-вспышек Godox, TT685II оснащена быстросъемным фиксатором для удобной установки.

Описание

Ведущее число 60, стандарт Sony, длительность импульса 1/300 до 1/20000 с, время перезарядки прим. 0.1-2.6 с, быстрое переключение режимов TTL/M, высокоскоростная синхронизация HSS (1/8000 с), режим стробоскоп Multi, режим ведомой вспышки S1/S2, поддержка системы беспроводной синхронизации Godox 2.4G X
Сохранены и улучшены все предыдущие режимы работы автоматический режим TTL, ручной режим и стробоскопический а также функции высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/8000 с), экспокоррекция вспышки FEC, брекетинг экспозиции вспышки FEB, синхронизация по второй шторке и т.д. Вспышка имеет большой ЖК-дисплей с двухцветной подсветкой.
Кнопка переключения между режимами TTL и ручным M находится всегда под рукой и позволит быстро перейти в нужный режим. В ручном режиме доступно 22 ступени регулировки выходной мощности от 1/1 до 1/128.
Благодаря встроенной системе беспроводного управления Godox 2.4 X, вспышка ThinkLite TT685II совмещает функции передатчика и приемника в одном устройстве, в качестве ведущей вспышки может управлять несколькими накамерными или студийными вспышками, оснащенными системой Godox 2.4 X.
Питание вспышки осуществляется двумя способами: с помощью 4 батареек типа АА или от батарейного блока. Время перезарядки вспышки составляет от 0,1 до 2,6 с.


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