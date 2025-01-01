images
images
images
images
-15 %
Falcon Eyes UR-48S серебряный зонт-отражатель 90 см
Falcon Eyes UR-48S серебряный зонт-отражатель 90 см
Falcon Eyes UR-48S серебряный зонт-отражатель 90 см
Falcon Eyes UR-48S серебряный зонт-отражатель 90 см

Falcon Eyes UR-48S серебряный зонт-отражатель 90 см

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6453

Falcon Eyes UR-48S – зонт-отражатель с серебристым покрытием.

Такая отражающая поверхность формирует контрастное освещение большой площади. Диаметр, см – 90. Вес - 400 г.

Описание

Серебристая поверхность зонта формирует более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика гарантируют долговечное использование. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Характеристики:

  • цвет – серебристый
  • диаметр зонта, см – 90
  • глубина зонта, см – 27
  • длина штока, см – 63,5
  • материал зонта – полиэстер
  • материал спиц – стекловолокно

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon LED LFV-Q50W лампа светодиодная 70 диодов
Grifon LED LFV-Q50W лампа светодиодная 70 диодов
Арт. MTG-0178
Grifon LED LFV-Q50W лампа светодиодная 70 диодов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LED LFV-Q50W - энергосберегающая светодиодная лампа с высокой светоотдачей, 70 диодов. Цоколь - Е27.

2 070 ₽
В корзину
Paralite KU-4S 30x120 стрипбокс 30x120 см легкосборный
Paralite KU-4S 30x120 стрипбокс 30x120 см легкосборный
Paralite KU-4S 30x120 стрипбокс 30x120 см легкосборный
Арт. MTG-1384
Paralite KU-4S 30x120 стрипбокс 30x120 см легкосборный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Paralite KU-4S 30x120 стрипбокс 30x120 см легкосборный. 

Легкосборный стрипбокс имеет уникальную конструкцию. Пользователь может подготовить  данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 30х120 см. Байонет Bowens.

7 340 ₽
В корзину

Видео

Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Как снимать силуэты
Как снимать силуэты
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера