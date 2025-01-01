Falcon Eyes UR-48S серебряный зонт-отражатель 90 см

Grifon LED LFV-Q50W - энергосберегающая светодиодная лампа с высокой светоотдачей, 70 диодов. Цоколь - Е27.
Falcon Eyes UR-48S – зонт-отражатель с серебристым покрытием.
Такая отражающая поверхность формирует контрастное освещение большой площади. Диаметр, см – 90. Вес - 400 г.
Серебристая поверхность зонта формирует более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика гарантируют долговечное использование. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.
Grifon LED LFV-Q50W - энергосберегающая светодиодная лампа с высокой светоотдачей, 70 диодов. Цоколь - Е27.
Paralite KU-4S 30x120 стрипбокс 30x120 см легкосборный.
Легкосборный стрипбокс имеет уникальную конструкцию. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 30х120 см. Байонет Bowens.
