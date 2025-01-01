Falcon Eyes UR-48S серебряный зонт-отражатель 90 см

Описание

Серебристая поверхность зонта формирует более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика гарантируют долговечное использование. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Характеристики: