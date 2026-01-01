Fujimi FJ-WTTLC комплект радиосинхронизаторов с поддержкой E-TTL (приемник-передатчик) 1/8000 с

Радиосинхронизатор подходит для всех видов накамерных и студийных вспышек. Если вспышка не имеет функции дистанционного управления через меню камеры, требуется ручная установка параметров. Для камер без меню управления внешними вспышками возможна настройка канала и группы через FJ-WTTLC.
Возможно дистанционное управление студийными вспышками при помощи синхрокабеля для ПК, но потребуется ручная настройка. Есть поддержка высокоскоростной синхронизации по 1-й или 2-й шторке.
Характеристики:
- частота - 2,4 ГГц
- расстояние срабатывания, м - до 100
- каналы - 30
- порт синхронизации с ПК - 2.5 мм
- управление группой - A/B/C 3 группы (7 видов режимов)
- крепление горячий башмак - многоточечный дистанционный контроль
- синхронизация затвора - по 1-й/2-й шторке, высокоскоростная синхронизация
- макс. скорость синхронизации, с - 1/8000
- режим вспышки - E-TTL, TTL / ручной / Multi-вспышка
- беспроводное управление - моторное зуммирование внешней вспышки, дистанционная фокусировка, ISO, блокировка мощности вспышки, мощность вспышки, брекетинг экспозиции вспышки, предварительный просмотр глубины резкости и функция высокоскоростной синхронизации