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Fujimi FJ-WTTLC комплект радиосинхронизаторов с поддержкой E-TTL (приемник-передатчик) 1/8000 с
Fujimi FJ-WTTLC комплект радиосинхронизаторов с поддержкой E-TTL (приемник-передатчик) 1/8000 с
Fujimi FJ-WTTLC комплект радиосинхронизаторов с поддержкой E-TTL (приемник-передатчик) 1/8000 с
Fujimi FJ-WTTLC комплект радиосинхронизаторов с поддержкой E-TTL (приемник-передатчик) 1/8000 с

Fujimi FJ-WTTLC комплект радиосинхронизаторов с поддержкой E-TTL (приемник-передатчик) 1/8000 с

Fujimi
Артикул: NVF-9798

Fujimi FJ-WTTLC - комплект радиосинхронизаторов с поддержкой E-TTL (приемник-передатчик).

Устройство может выступать в качестве передатчика, если установлено на камеру и приемника, если в него установлена вспышка.


Описание

Радиосинхронизатор подходит для всех видов накамерных и студийных вспышек. Если вспышка не имеет функции дистанционного управления через меню камеры, требуется ручная установка параметров. Для камер без меню управления внешними вспышками возможна настройка канала и группы через FJ-WTTLC.

Возможно дистанционное управление студийными вспышками при помощи синхрокабеля для ПК, но потребуется ручная настройка. Есть поддержка высокоскоростной синхронизации по 1-й или 2-й шторке.

Характеристики:

  • частота - 2,4 ГГц
  • расстояние срабатывания, м - до 100
  • каналы - 30 
  • порт синхронизации с ПК - 2.5 мм
  • управление группой - A/B/C 3 группы (7 видов режимов)
  • крепление горячий башмак - многоточечный дистанционный контроль
  • синхронизация затвора - по 1-й/2-й шторке, высокоскоростная синхронизация
  • макс. скорость синхронизации, с - 1/8000
  • режим вспышки - E-TTL, TTL / ручной / Multi-вспышка
  • беспроводное управление - моторное зуммирование внешней вспышки, дистанционная фокусировка, ISO, блокировка мощности вспышки, мощность вспышки, брекетинг экспозиции вспышки, предварительный просмотр глубины резкости и функция высокоскоростной синхронизации

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