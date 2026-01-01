Fujimi FJ-WTTLC комплект радиосинхронизаторов с поддержкой E-TTL (приемник-передатчик) 1/8000 с

Описание

Радиосинхронизатор подходит для всех видов накамерных и студийных вспышек. Если вспышка не имеет функции дистанционного управления через меню камеры, требуется ручная установка параметров. Для камер без меню управления внешними вспышками возможна настройка канала и группы через FJ-WTTLC.

Возможно дистанционное управление студийными вспышками при помощи синхрокабеля для ПК, но потребуется ручная настройка. Есть поддержка высокоскоростной синхронизации по 1-й или 2-й шторке.

Характеристики: