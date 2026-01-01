Grifon SN3030 тубус для накамерных фотовспышек

Описание

Тубус Grifon SN3030 для накамерных фотовспышек

Grifon SN3030 — это компактный световой модификатор для накамерной вспышки, предназначенный для создания направленного, акцентного света с четкими границами светового пятна. Он представляет собой тубус из светоотражающей ткани с белым внутренним покрытием, который надевается на голову вспышки.

Основные характеристики

Тип: Световой модификатор (тубус, snoot) для накамерной вспышки.

Световой модификатор (тубус, snoot) для накамерной вспышки. Крепление: Универсальное, с помощью ремешка на липучке, подходит для большинства накамерных вспышек.

Универсальное, с помощью ремешка на липучке, подходит для большинства накамерных вспышек. Внутренняя поверхность: Белая отражающая ткань для эффективного направления света.

Для чего используется

Тубус Grifon SN3030 позволяет создавать узкий, сфокусированный пучок света, что открывает широкие творческие возможности по использованию накамерной вспышки:

Акцентный свет: Подсветка отдельных деталей объекта или модели.

Подсветка отдельных деталей объекта или модели. Световой рисунок: Создание четких теней и графичных световых пятен.

Создание четких теней и графичных световых пятен. Фоновые эффекты: Проекция света на фон для создания цветных или текстурных пятен.

Проекция света на фон для создания цветных или текстурных пятен. Имитация света: Воспроизведение эффекта луча света (например, от окна или фонарика).

Особенности конструкции

Благодаря гибкой конструкции и ремешку на липучке, тубус быстро устанавливается на вспышку и надежно фиксируется. Компактные размеры позволяют легко хранить и транспортировать его в сумке с камерой.