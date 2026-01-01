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Grifon SN3030 тубус для накамерных фотовспышек
Grifon SN3030 тубус для накамерных фотовспышек
Grifon SN3030 тубус для накамерных фотовспышек

Grifon SN3030 тубус для накамерных фотовспышек

Grifon
Артикул: NVF-2888

Grifon SN3030 – световой модификатор из светоотражающей ткани, который можно сложить в тубус для накамерной вспышки. Модель оснащена белым внутренним отражателем. Для удобства использования есть ремешок на липучке. Походит для большинства накамерных вспышек.

Описание

Тубус Grifon SN3030 для накамерных фотовспышек

Grifon SN3030 — это компактный световой модификатор для накамерной вспышки, предназначенный для создания направленного, акцентного света с четкими границами светового пятна. Он представляет собой тубус из светоотражающей ткани с белым внутренним покрытием, который надевается на голову вспышки.

Основные характеристики

  • Тип: Световой модификатор (тубус, snoot) для накамерной вспышки.
  • Крепление: Универсальное, с помощью ремешка на липучке, подходит для большинства накамерных вспышек.
  • Внутренняя поверхность: Белая отражающая ткань для эффективного направления света.

Для чего используется

Тубус Grifon SN3030 позволяет создавать узкий, сфокусированный пучок света, что открывает широкие творческие возможности по использованию накамерной вспышки:

  • Акцентный свет: Подсветка отдельных деталей объекта или модели.
  • Световой рисунок: Создание четких теней и графичных световых пятен.
  • Фоновые эффекты: Проекция света на фон для создания цветных или текстурных пятен.
  • Имитация света: Воспроизведение эффекта луча света (например, от окна или фонарика).

Особенности конструкции

Благодаря гибкой конструкции и ремешку на липучке, тубус быстро устанавливается на вспышку и надежно фиксируется. Компактные размеры позволяют легко хранить и транспортировать его в сумке с камерой.

Комплектация

  • Тубус Grifon SN3030 — 1 шт.

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