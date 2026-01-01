Phottix 81430 Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором

Описание

Осветитель представляет из себя светодиодную панель для равномерного освещения объекта съемки. Он крепится на горячий башмак фото или видео камеры.

Мощность составляет 16,2 Вт, цветовая температура 3300K-5600К, максимальная яркость 830 Лк на расстоянии 0,5 м.

Питание обеспечивается одним аккумулятором, напряжением 7.2V, аналогичными Sony NP-F, возможно подключение к сети через адаптер 12 В.

На задней панели расположен цифровой дисплей, показывающий заряд аккумуляторов, а так же уровень яркости и цветовую температу (в диапазоне от 3200 до 5600).







