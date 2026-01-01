Phottix 81419 M200R RGB Light светодиодная панель с аккумулятором и мини-штативом

Описание

Компактный и мощный источник света для фото- и видеосъемки. Подходит для съемок видео в качестве основного света, дополнительного, а так же как фоновый для заливки. В нем используется новейшая светодиодная технология без мерцания, что делает его более эффективным и долговечным.

Светильник оснащен ярким ЖК-экраном на задней панели, который отображает значение цветовой температуры, эффектов и уровня заряда батареи. Сбоку расположены кнопки и колесико для настройки таких параметров, как цвет, яркость и режимы эффектов.

В режиме RGB он позволяет выбирать из широкого спектра цветов, выбираемые цвета функционируют как встроенные цветовые фильтры, которыми можно управлять с помощью настройки оттенка, насыщенности и яркости с помощью цветового колеса RGB.



Световая панель также имеет 21 эффект в семи группах, такие как вспышка, экран телевизора, свеча, костер, полиция, стробоскоп, фейерверк, клуб и другие.

Встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч заряжается через порт USB Type-C, а также имеет выход USB Type-A, который можно использовать в качестве порта power bank для зарядки других аксессуаров или мобильных устройств.

Резьба 1/4" в нижней части светильника позволяет установить его на стойку или мини штатив, а с помощью прилагаемого адаптера холодный башмак на камеру или риг.

Характеристики:

цветовая температура - 3200-5600 К

диапазон яркости - 1-100 проц.

максимум яркость/освещенность - 1200 люкс @ 0,5 м (5600K)

мощность - 10 Вт

индекс цветопередачи - 96+

емкость батареи - 4000 мАч

зарядка/входная мощность - 5 В, 2 А, USB-C

внешняя выходная мощность - 5В 2А USB

размер - 151х80х11,5 мм

вес - 200 г



