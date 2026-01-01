Phottix 81419 M200R RGB Light светодиодная панель с аккумулятором и мини-штативом

Компактный и мощный источник света для фото- и видеосъемки. Подходит для съемок видео в качестве основного света, дополнительного, а так же как фоновый для заливки. В нем используется новейшая светодиодная технология без мерцания, что делает его более эффективным и долговечным.
Светильник оснащен ярким ЖК-экраном на задней панели, который отображает значение цветовой температуры, эффектов и уровня заряда батареи. Сбоку расположены кнопки и колесико для настройки таких параметров, как цвет, яркость и режимы эффектов.
В режиме RGB он позволяет выбирать из широкого спектра цветов, выбираемые цвета функционируют как встроенные цветовые фильтры, которыми можно управлять с помощью настройки оттенка, насыщенности и яркости с помощью цветового колеса RGB.
Световая панель также имеет 21 эффект в семи группах, такие как вспышка, экран телевизора, свеча, костер, полиция, стробоскоп, фейерверк, клуб и другие.
Встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч заряжается через порт USB Type-C, а также имеет выход USB Type-A, который можно использовать в качестве порта power bank для зарядки других аксессуаров или мобильных устройств.
Резьба 1/4" в нижней части светильника позволяет установить его на стойку или мини штатив, а с помощью прилагаемого адаптера холодный башмак на камеру или риг.
Характеристики:
- цветовая температура - 3200-5600 К
- диапазон яркости - 1-100 проц.
- максимум яркость/освещенность - 1200 люкс @ 0,5 м (5600K)
- мощность - 10 Вт
- индекс цветопередачи - 96+
- емкость батареи - 4000 мАч
- зарядка/входная мощность - 5 В, 2 А, USB-C
- внешняя выходная мощность - 5В 2А USB
- размер - 151х80х11,5 мм
- вес - 200 г