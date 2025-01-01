Falcon Eyes LFPB-3 Фотобокс складной 90 см

Grifon SSA-BD – шторки для импульсных вспышек с посадочным диаметром 95-105 мм. Крепятся на вспышку с помощью четырех зажимных креплений.
Фотобокс Falcon Eyes LFPB-3 используют для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке.
Falcon Eyes LFPB-3 не требует арматуры для складывания. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, которые вшиты по периметру куба. Размер фотобокса 90х90х90 см. Вес - 1,8 кг.
Чтобы при фотографировании получались мягкие контуры и по возможности отсутствовали тени, при производстве фотобокса Falcon Eyes LFPB-3 было использовано специальное тканевое покрытие, с помощью которого освещение распределяется равномерно.
Falcon Eyes LFPB-3 комплектуется передней стенкой с прорезью для объектива и четырмя сменными фонами - белым, черным, синим и красным.
Вся конструкция упаковывается в сумку-чехол, в которой удобно хранить фотобокс, а также перевозить его на место проведения фотосессии.
FST ET-403 KIT – комплект флуоресцентного света на базе трех осветительных приборов, трех стоек и одного журавля.
Отлично подходит для домашней студии. Весь комплект упакован в сумку, удобную для переноски и хранения. Подходит для фото- и видеосъемки. Цветовая температура 5500 К.
Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Fotokvant P100 – быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу, имеет двухступенчатую систему Quick Release.
Изготовлен из алюминия. Снизу предусмотрена стандартная резьба 3/8" (мама) + установленный переходник 1/4" (мама). На верхней части имеется винт 1/4" (папа), обеспечивающий совместимость с большинством современных камер.
FST F-002 – галогенный осветитель на ножках мощностью 50 Вт, предназначен для предметной съемки.
Вес - 0,35 кг.
