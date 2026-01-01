Godox LED126 светодиодный осветитель

Светоизлучающая площадь осветителя имеет размер 75х120 мм. Его мощность обеспечивает эффективное освещение объектов на расстоянии до 7 метров.
Оранжевый сменный фильтр изменяет цветовую температуру с 5600 К до 3200 К. Освещенность на расстоянии 1 м составляет 650 лк, 2 м - 170 лк, 3 м - 80 лк, 4 м - 50 лк, 5 м - 30 лк.
Включение осветитель осуществляется поворотом колесика для плавной регулировки мощности расположенного сзади на корпусе.
К камере прибор крепится с помощью холодного башмака с прижимной гайкой.
Возможен поворот осветителя относительно горизонтальной оси вверх-вниз с помощью кронштейна с трещоткой. В основании башмака имеется бронзовая вставка с резьбой 1/4" для установки осветителя на штатив.
Характеристики:
- мощность - 7,5 W
- количество светодиодов - 126
- питание прибора:
- от сети 220В (в комплект не входит)
- от аккумулятора типа Sony NP-F550/F570 F750/F960/F970 или их аналогов (в комплект не входит)
- от 6 аккумуляторов или батарей типа AA (в комплект не входит)
- освещенность - 2200 Lux
- цветовая температура - 3200-5600 K