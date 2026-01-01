Godox LED126 светодиодный осветитель

Описание

Светоизлучающая площадь осветителя имеет размер 75х120 мм. Его мощность обеспечивает эффективное освещение объектов на расстоянии до 7 метров.

Оранжевый сменный фильтр изменяет цветовую температуру с 5600 К до 3200 К. Освещенность на расстоянии 1 м составляет 650 лк, 2 м - 170 лк, 3 м - 80 лк, 4 м - 50 лк, 5 м - 30 лк.

Включение осветитель осуществляется поворотом колесика для плавной регулировки мощности расположенного сзади на корпусе.

К камере прибор крепится с помощью холодного башмака с прижимной гайкой.

Возможен поворот осветителя относительно горизонтальной оси вверх-вниз с помощью кронштейна с трещоткой. В основании башмака имеется бронзовая вставка с резьбой 1/4" для установки осветителя на штатив.

Характеристики: