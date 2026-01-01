Fujimi FJ-SMD396A профессиональный универсальный свет

Характеристики:
- кол-во диодов - 396
- яркость - 1350 Лм
- регулировка яркости - 0-100 проц.
- температура света - 5600К/3200К
- мощность – 30 Вт
- входное напряжение - 8,4 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Профессиональный универсальный свет Fujimi FJ-SMD396A.
Ультратонкая светодиодная панель мощностью 30 Вт на 396 светодиодах. Изменения цветовой температуры - от 3200 K до 5600 K, яркость - 1350 Лм. Панель работает от батарейного аккумулятора NP-F550 (в комплекте). Может быть использована как накамерный свет. Вес - 0,65 кг.
Характеристики:
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