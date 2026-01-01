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Fujimi FJ-SMD396A профессиональный универсальный свет
Fujimi FJ-SMD396A профессиональный универсальный свет
Fujimi FJ-SMD396A профессиональный универсальный свет

Fujimi FJ-SMD396A профессиональный универсальный свет

Fujimi
Артикул: NVF-8156

Профессиональный универсальный свет Fujimi FJ-SMD396A.

Ультратонкая светодиодная панель мощностью 30 Вт на 396 светодиодах. Изменения цветовой температуры - от 3200 K до 5600 K, яркость - 1350 Лм. Панель работает от батарейного аккумулятора NP-F550 (в комплекте). Может быть использована как накамерный свет. Вес - 0,65 кг.


Описание

Характеристики:  

  • кол-во диодов - 396
  • яркость - 1350 Лм
  • регулировка яркости - 0-100 проц.
  • температура света - 5600К/3200К
  • мощность – 30 Вт
  • входное напряжение - 8,4 В


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