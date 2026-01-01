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Fotokvant LED-500II PU KIT ультратонкая панель 500 светодиодов c темп.3200-5600К и сетевым адаптером
Fotokvant LED-500II PU KIT ультратонкая панель 500 светодиодов c темп.3200-5600К и сетевым адаптером
Fotokvant LED-500II PU KIT ультратонкая панель 500 светодиодов c темп.3200-5600К и сетевым адаптером
Fotokvant LED-500II PU KIT ультратонкая панель 500 светодиодов c темп.3200-5600К и сетевым адаптером
Fotokvant LED-500II PU KIT ультратонкая панель 500 светодиодов c темп.3200-5600К и сетевым адаптером

Fotokvant LED-500II PU KIT ультратонкая панель 500 светодиодов c темп.3200-5600К и сетевым адаптером

Fotokvant
Артикул: DAN-3452

Ультратонкая панель Fotokvant LED-500II PU KIT на 500 светодиодов c сетевым адаптером.

Комплект включает в себя компактный и легкий светодиодный осветитель Fotokvant LED-500II PU KIT с адаптер Fotokvant AC-9V3A для работы от сети. Цветовая температура 3200-5600 К. Выходная мощность - 32W.

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 500 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 3200-5600 К. Мощность светового потока 3920 Lm.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

К камере прибор крепится с помощью холодного башмака с прижимной гайкой. Возможен наклон светильника вперед и назад.

Блок питания 9 вольт, 3 ампера.

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