Falcon Eyes LedPRO 600BD Bi-color накамерный светодиодный осветитель.

Описание

Легкая и компактная светодиодная панель с возможностью питания от съемных аккумуляторных батарей. Панель может устанавливаться на башмак камеры или на осветительную стойку для репортажной, свадебной и других видов съемки в быстро меняющихся или стесненных условиях.

На световой панели располагаются 600 ярких SMD-светодиодов: 300 «холодного» и 300 «теплого» белого света. Наибольшая яркость светового потока достигается в среднем диапазоне цветовой температуры, когда горят светодиоды обоих типов (сбалансированный белый свет). Освещенность на расстоянии 1 м достигает значение 1300 лк. Для управления яркостью и цветовой температурой осветителя используются всего два диммера на тыльной стороне осветителя.

Индекс цветопередачи сохраняет со всем диапазоне цветовых температур значение CRI>87. Это помогает получать кадры в реалистичных цветах с хорошим уровнем цветопередачи и сокращает время постобработки.

Четырехлепестковые металлические шторки позволяют изменять угол освещения для создания световых эффектов или ограничения ненужной засветки.

Осветитель питается от стандартной сети 220 В при помощи комплектного сетевого адаптера. Также на корпусе осветителя предусмотрена аккумуляторная площадка на два слота, обеспечивающая возможность питания от аккумуляторных батарей типа NP-F (приобретаются дополнительно).

Переключатель вида питания расположен под левым аккумуляторным слотом и позволяет выбрать необходимый тип питания – внешнее или аккумуляторное. Переключатель вида питания одновременно является выключателем осветителя и гарантирует, что осветитель не включится во время хранения или транспортировки, а батареи сохранят свой заряд.

Слоты для подключения батарей питания типа NP-F имеют кнопки разблокировки, позволяющую быстро заменить аккумулятор.

Индикатор заряда с подсветкой сигнализирует об уровне заряда батарей, помогает вовремя заменить аккумулятор.

Отверстие с резьбой 1/4" в нижней части корпуса осветителя предназначается для установки на осветительную стойку, штатив, держатель или комплектный кронштейн-адаптер для «башмака».

Кронштейн-адаптер для крепления на «башмак» фотоаппарата позволяет наклонять осветитель в пределах ±90°. Часть соединения с башмаком изготовлена из метала для надежного закрепления на стойке или фотоаппарате.