Falcon Eyes EB-060 софтбокс 40x40 см с переходником для накамерных вспышек

Falcon Eyes
Артикул: VBR-456

Falcon Eyes EB-060 – предназначен для получения полноценного дополнительного источника мягкого света.

Оснащен металлическим кронштейном и может быть установлен на любую вспышку с горячим башмаком. Размер: 40х40 см. Вес - 1,0 кг.

Описание

Кронштейн позволяет регулировать софтбокс по высоте относительно точки крепления вспышки.

Софтбокс устанавливается на стойку с помощью стандартного крепления, оборудованного шаровой головой.

