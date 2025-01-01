Falcon Eyes EB-060 софтбокс 40x40 см с переходником для накамерных вспышек

Софтбокс устанавливается на стойку с помощью стандартного крепления, оборудованного шаровой головой.

Оснащен металлическим кронштейном и может быть установлен на любую вспышку с горячим башмаком. Размер: 40х40 см. Вес - 1,0 кг.

