Grifon WITSTRO AD 200 Kit вспышка накамерная

Описание

Система WITSTRO - это портативный вариант освещения, объединяющий вспышку фотокамеры, беспроводной синхронизатор и специальные аксессуары для освещения. При использовании GODOX 2.4G передачи вспышка может запускаться с помощью синхронизаторов серии X1 в режиме TTL/M/Muilt и т.д.

Совместимая беспроводная TTL-система вспышки полностью поддерживает Canon E-TTL, Nikon i-TTL, Sony TTL и другие TTL-системы с беспроводной X-системой Godox 2.4G. Работает как подчиненный блок в беспроводной группе.

Мощность вспышки 200 Вт, что 3 раз больше, чем у накамерных вспышек (600EX) при таком же размере. Цветовая температура вспышки 5600 ±200K во всем диапазоне мощности. Модель имеет высокоскоростную синхронизацию 1/8000 с.

Питание осуществляется от литий-ионной полимерной аккумуляторной батареи с длительным сроком работы. Доступное количество зарядки и разгрузки составляет 500 раз. Аккумулятор надежен и безопасен. Внутренняя сеть не подвержена перезарядке, перегрузке и короткому замыканию. На полную зарядку с использованием стандартного зарядного устройства требуется 4 часа.