images
images
images
images
Grifon WITSTRO AD 200 Kit вспышка накамерная
Grifon WITSTRO AD 200 Kit вспышка накамерная
Grifon WITSTRO AD 200 Kit вспышка накамерная
Grifon WITSTRO AD 200 Kit вспышка накамерная

Grifon WITSTRO AD 200 Kit вспышка накамерная

Grifon
Артикул: NVF-9233

Grifon WITSTRO AD 200 Kit - накамерная вспышка с поддержкой беспроводной X-системы 2.4G. Представляет из себя комплект вспышки с портретной тарелкой.


Описание

Система WITSTRO - это портативный вариант освещения, объединяющий вспышку фотокамеры, беспроводной синхронизатор и специальные аксессуары для освещения. При использовании GODOX 2.4G передачи вспышка может запускаться с помощью синхронизаторов серии X1 в режиме TTL/M/Muilt и т.д.

Совместимая беспроводная TTL-система вспышки полностью поддерживает Canon E-TTL, Nikon i-TTL, Sony TTL и другие TTL-системы с беспроводной X-системой Godox 2.4G. Работает как подчиненный блок в беспроводной группе.

Мощность вспышки 200 Вт, что 3 раз больше, чем у накамерных вспышек (600EX) при таком же размере. Цветовая температура вспышки 5600 ±200K во всем диапазоне мощности. Модель имеет высокоскоростную синхронизацию 1/8000 с.

Питание осуществляется от литий-ионной полимерной аккумуляторной батареи с длительным сроком работы. Доступное количество зарядки и разгрузки составляет 500 раз. Аккумулятор надежен и безопасен. Внутренняя сеть не подвержена перезарядке, перегрузке и короткому замыканию. На полную зарядку с использованием стандартного зарядного устройства требуется 4 часа.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
Арт. DAN-1781
Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
Наличие
в наличии 1-3 шт

Легкий октобокс с рукояткой для накамерных вспышек Fotokvant SBF-65, диаметр 65 см. Удобное и надежное крепление позволяет закрепить накамерную вспышку любого типа и размера с любым синхронизатором. Легкий вес, надежное крепление и встроенная ручка делают данный октобокс лучшим решением для репортажной или свадебной съемки. Вес - 1,1 кг.

4 100 ₽
В корзину
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
Арт. DAN-4046
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

QZSD Q222 Черный штатив с шаровой головой с максимальной высотой 159 см. Компактный штатив-трансформер с шаровой головой. Максимальная высота - 155 см, в сложенном виде - 58 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Вес - 1,53 кг. Материал - алюминий.

6 960 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean GBStand 280 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 280 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 280 GTA cтойка-тренога
Арт. DAN-5411
GreenBean GBStand 280 GTA cтойка-тренога
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 1 ч

Стойка-тренога GreenBean GBStand 280 GTA.

Четырехсекционная стойка, рабочая высота 82-280 см. Длина в сложенном виде - 82 см. Максимальная нагрузка до 4 кг. Оборудована воздушным амортизатором, стальным шпиготом 5/8" и шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер. Вес - 1,8 кг.

-10 %4 070 ₽
3 660 ₽
В корзину

Видео

Ричард Аведон – признанный мэтр портретной фотосъемки
Ричард Аведон – признанный мэтр портретной фотосъемки
Видеообзор &quot;Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280&quot;
Видеообзор "Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280"
Пульт ДУ для телесуфлера Pixaero Mobus. Обзор
Пульт ДУ для телесуфлера Pixaero Mobus. Обзор
Кристофер Пиллитц - внимательный фоторепортер и мастер постановочной фотографии
Кристофер Пиллитц - внимательный фоторепортер и мастер постановочной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.