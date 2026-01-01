Grifon V850 накамерная вспышка c литиевым аккумулятором

Артикул: NVF-2870

Grifon V850 – накамерная фотовспышка. Используется с литий-ионным полимерным аккумулятором. Это приносит три преимущества: быстрая перезарядка, большое количество вспышек и удобство при съемке на выезде. Совместима с системами Canon и Nikon. Синхронизация осуществляется через PC-шнур, башмак, радиосинхронизатор. Имеется подсветка автофокуса, звуковой сигнал о готовности, защита от перегрева. Размер, см – 19x7,5x6. Вес, г – 410 (без аккумулятора), 530 (с аккумулятором).