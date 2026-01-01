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Grifon V850 накамерная вспышка c литиевым аккумулятором
Grifon V850 накамерная вспышка c литиевым аккумулятором

Grifon V850 накамерная вспышка c литиевым аккумулятором

Grifon
Артикул: NVF-2870

Grifon V850 – накамерная фотовспышка. Используется с литий-ионным полимерным аккумулятором. Это приносит три преимущества: быстрая перезарядка, большое количество вспышек и удобство при съемке на выезде. Совместима с системами Canon и Nikon. Синхронизация осуществляется через PC-шнур, башмак, радиосинхронизатор. Имеется подсветка автофокуса, звуковой сигнал о готовности, защита от перегрева. Размер, см – 19x7,5x6. Вес, г – 410 (без аккумулятора), 530 (с аккумулятором).

Описание

Накамерная вспышка Grifon V850 с литиевым аккумулятором

Grifon V850 — это мощная накамерная вспышка, предназначенная для фотографов, работающих с системами Canon и Nikon. Модель питается от литий-ионного полимерного аккумулятора, что обеспечивает быструю перезарядку, большое количество импульсов и удобство при выездной съемке. Вспышка предлагает широкие возможности управления и совместима с различными системами синхронизации.

Основные характеристики

  • Ведущее число: 58 (ISO 100).
  • Длительность импульса: 1/300 – 1/20000 с.
  • Цветовая температура: 5600 К (±200 К).
  • Углы поворота головки: По вертикали: -7–90°, по горизонтали: 0–360°.
  • Высокоскоростная синхронизация (HSS): До 1/8000 с (с Grifon FT-16).
  • Частота стробоскопа: 1–199 Гц.
  • Питание: Литий-ионная батарея Grifon VB18 (11.1 В, 2000 мАч).
  • Количество импульсов на полной мощности: ~650.
  • Время перезарядки на полной мощности: < 1.5 с.
  • Вес: 410 г (без аккумулятора), 530 г (с аккумулятором).

Ключевые особенности

  • Литий-ионный аккумулятор: Обеспечивает быструю перезарядку, до 650 импульсов на полной мощности и удобство при работе без розетки.
  • Совместимость с Canon и Nikon: Универсальная вспышка, подходящая для двух популярных систем.
  • Высокоскоростная синхронизация (HSS): Позволяет использовать короткие выдержки до 1/8000 с с опциональным модулем Grifon FT-16.
  • Стробоскопический режим: Поддерживает частоту импульсов от 1 до 199 Гц.
  • Режимы управления: Ручной режим, режимы S1/S2 для работы с оптическими синхронизаторами и серийный режим.
  • Подсветка автофокуса и звуковой сигнал о готовности: Упрощают работу в сложных условиях.
  • Защита от перегрева: Повышает надежность при интенсивной съемке.

Для чего используется

Вспышка Grifon V850 является универсальным инструментом для фотографов, работающих в различных жанрах:

  • Репортажная и свадебная съемка: Быстрая перезарядка и длительное время работы от аккумулятора.
  • Студийная и портретная съемка: Высокая мощность и возможность управления.
  • Выездная съемка: Литий-ионный аккумулятор позволяет работать в любых условиях.

Комплектация

  • Вспышка Grifon V850 — 1 шт.
  • Литий-ионный аккумулятор Grifon VB18 — 1 шт.
  • Зарядное устройство — 1 шт.
  • Мини-подставка — 1 шт.
  • Чехол для хранения — 1 шт.

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