Grifon V850 накамерная вспышка c литиевым аккумулятором

Накамерная вспышка Grifon V850 с литиевым аккумулятором
Grifon V850 — это мощная накамерная вспышка, предназначенная для фотографов, работающих с системами Canon и Nikon. Модель питается от литий-ионного полимерного аккумулятора, что обеспечивает быструю перезарядку, большое количество импульсов и удобство при выездной съемке. Вспышка предлагает широкие возможности управления и совместима с различными системами синхронизации.
Основные характеристики
- Ведущее число: 58 (ISO 100).
- Длительность импульса: 1/300 – 1/20000 с.
- Цветовая температура: 5600 К (±200 К).
- Углы поворота головки: По вертикали: -7–90°, по горизонтали: 0–360°.
- Высокоскоростная синхронизация (HSS): До 1/8000 с (с Grifon FT-16).
- Частота стробоскопа: 1–199 Гц.
- Питание: Литий-ионная батарея Grifon VB18 (11.1 В, 2000 мАч).
- Количество импульсов на полной мощности: ~650.
- Время перезарядки на полной мощности: < 1.5 с.
- Вес: 410 г (без аккумулятора), 530 г (с аккумулятором).
Ключевые особенности
- Литий-ионный аккумулятор: Обеспечивает быструю перезарядку, до 650 импульсов на полной мощности и удобство при работе без розетки.
- Совместимость с Canon и Nikon: Универсальная вспышка, подходящая для двух популярных систем.
- Высокоскоростная синхронизация (HSS): Позволяет использовать короткие выдержки до 1/8000 с с опциональным модулем Grifon FT-16.
- Стробоскопический режим: Поддерживает частоту импульсов от 1 до 199 Гц.
- Режимы управления: Ручной режим, режимы S1/S2 для работы с оптическими синхронизаторами и серийный режим.
- Подсветка автофокуса и звуковой сигнал о готовности: Упрощают работу в сложных условиях.
- Защита от перегрева: Повышает надежность при интенсивной съемке.
Для чего используется
Вспышка Grifon V850 является универсальным инструментом для фотографов, работающих в различных жанрах:
- Репортажная и свадебная съемка: Быстрая перезарядка и длительное время работы от аккумулятора.
- Студийная и портретная съемка: Высокая мощность и возможность управления.
- Выездная съемка: Литий-ионный аккумулятор позволяет работать в любых условиях.