Grifon TT680 электронная фотовспышка для Canon

Grifon
Артикул: NVF-524

Grifon TT680 – совместимая с камерами серии Canon EOS и системой E-TTL II электронная фотовспышка. Модель поддерживает функции многократной импульсной вспышки.

Grifon TT680 имеет автоматическое и ручное масштабирование с охватом от 24 до 105 мм. Система E-TTL II упрощает съемку и помогает оптимизировать экспозицию в сложных световых условиях.

Описание

Вспышка с высокоскоростной синхронизацией и возможностью синхронизации по второй шторке. Совместима с фотокамерами Canon 5D Mark III, 5D Mark II, 7D, 60D, 50D, 30D, 40D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D Digital, 1100D, 1000D и др.

Характеристики:

  • ведущее число – 58/190 (105 мм фокусное расстояние, ISO 100)
  • угол вращения – вертикальный 0~90 град, горизонтальный 0~270 град.
  • длительность импульса – не более 1,2 мсек
  • импульсная вспышка – есть (1– 99 Гц)
  • время перезарядки/индикатор готовности – стандартная вспышка (около 0,1–5 с)/светится красный индикатор
  • питание – четыре щелочные или никелево-металлогидридные батарейки АА
  • срок службы батареек – 100–700 вспышек (с щелочными батарейками АА)
  • цветовая температура – 5600K±200K
  • размеры, мм – 83х154х112
  • вес – 395 г

