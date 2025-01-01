Grifon TT680 электронная фотовспышка для Canon

Москва
Grifon TT680 – совместимая с камерами серии Canon EOS и системой E-TTL II электронная фотовспышка. Модель поддерживает функции многократной импульсной вспышки.
Grifon TT680 имеет автоматическое и ручное масштабирование с охватом от 24 до 105 мм. Система E-TTL II упрощает съемку и помогает оптимизировать экспозицию в сложных световых условиях.
Вспышка с высокоскоростной синхронизацией и возможностью синхронизации по второй шторке. Совместима с фотокамерами Canon 5D Mark III, 5D Mark II, 7D, 60D, 50D, 30D, 40D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D Digital, 1100D, 1000D и др.
Характеристики:
Fotokvant RFLH-06 – поворотный адаптер для крепления оборудования.
Имеет стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8". Также на адаптере предусмотрен горячий башмак.
Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.
Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.
