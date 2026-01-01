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Phottix (87201) Varos Pro Mini держатель для зонта
Phottix (87201) Varos Pro Mini держатель для зонта
Phottix (87201) Varos Pro Mini держатель для зонта

Phottix (87201) Varos Pro Mini держатель для зонта

Phottix
Артикул: NVF-9966

Phottix (87201) Varos Pro Mini - многофункциональный держатель для оборудования.

Держатель предназначен для крепления накамерных вспышек и зонтов к стойкам и штативам. Состоит из двух регулируемых элементов, с помощью которых устанавливается необходимый угол крепления. Держатель также оборудован креплением холодный башмак для установки системных вспышек. Вместо него можно установить двустороннее крепление с резьбой 3/8" и 1/4". Материал - алюминий.

Описание

Phottix (87201) Varos Pro Mini держатель для зонта

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