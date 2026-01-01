Phottix (87201) Varos Pro Mini держатель для зонта

Артикул: NVF-9966

Phottix (87201) Varos Pro Mini - многофункциональный держатель для оборудования.

Держатель предназначен для крепления накамерных вспышек и зонтов к стойкам и штативам. Состоит из двух регулируемых элементов, с помощью которых устанавливается необходимый угол крепления. Держатель также оборудован креплением холодный башмак для установки системных вспышек. Вместо него можно установить двустороннее крепление с резьбой 3/8" и 1/4". Материал - алюминий.

