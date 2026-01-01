Grifon SH-E Speedlite Holder головка для крепления вспышки

Grifon SSA-SB4060 – прямоугольный софтбокс. Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 0,5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon SH-E Speedlite Holder – переходник для крепления накамерных вспышек на стойки для осветительных приборов.
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Grifon SSA-SB4060 – прямоугольный софтбокс. Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 0,5 кг.
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