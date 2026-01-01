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-10 %
GreenBean GB-H05 держатель
GreenBean GB-H05 держатель
GreenBean GB-H05 держатель

GreenBean GB-H05 держатель

GreenBean
Артикул: DAN-8629

GreenBean GB-H05 держатель. Универсальный телескопический ручной держатель. Нагрузка до 2 кг, длина 50–125 см, 3 секции Ø25/22/19 мм, шпигот 5/8” с резьбой 1/4”. Алюминиевый сплав, вес 0.43 кг.

Описание

Предназначен для удерживания ассистентом оператора различного оборудования: камеры, микрофона или небольшого осветительного прибора весом до 2 кг. Длина держателя 50–125 см, а вес 430 г. Как правило, используется в ситуациях на съемочной площадке, когда оборудование должно размещаться вблизи от объекта съемки, но ни оно само, ни ассистент не должны попасть в кадр.

Телескопическая трехсекционная конструкция держателя состоит из алюминиевых трубок диаметром 25/22/19 мм, которые скрепляются мощными винтовыми зажимами. Эргономичная круглая ручка с накладкой из вспененного материала (неопрена) 17 см для максимально комфортного соприкосновения с рукой.

Резьба 1/4” на конце шпигота 5/8” закрывается завинчивающимся колпаком на время переноски держателя. Держатель с защитным колпаком на конце не поцарапает поверхности и не повредит материал сумки, а резьба не будет подвергаться воздействиям.

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