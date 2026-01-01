GreenBean GB-H05 держатель

Описание

Предназначен для удерживания ассистентом оператора различного оборудования: камеры, микрофона или небольшого осветительного прибора весом до 2 кг. Длина держателя 50–125 см, а вес 430 г. Как правило, используется в ситуациях на съемочной площадке, когда оборудование должно размещаться вблизи от объекта съемки, но ни оно само, ни ассистент не должны попасть в кадр.

Телескопическая трехсекционная конструкция держателя состоит из алюминиевых трубок диаметром 25/22/19 мм, которые скрепляются мощными винтовыми зажимами. Эргономичная круглая ручка с накладкой из вспененного материала (неопрена) 17 см для максимально комфортного соприкосновения с рукой.

Резьба 1/4” на конце шпигота 5/8” закрывается завинчивающимся колпаком на время переноски держателя. Держатель с защитным колпаком на конце не поцарапает поверхности и не повредит материал сумки, а резьба не будет подвергаться воздействиям.