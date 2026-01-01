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Raylab RL-SCG65 октобокс для накамерной вспышки
Raylab RL-SCG65 октобокс для накамерной вспышки
Raylab RL-SCG65 октобокс для накамерной вспышки
Raylab RL-SCG65 октобокс для накамерной вспышки
Raylab RL-SCG65 октобокс для накамерной вспышки

Raylab RL-SCG65 октобокс для накамерной вспышки

Raylab
Артикул: DAN-7703

Raylab RL-SCG65 октобокс для накамерной вспышки.

Описание

Быстрораскладной компактный октобокс 65 см с конструкцией зонтичного типа. Одна из основных функций любых софтбоксов давать мягкий и рассеянный свет при фото и видеосъёмке реализована за счёт двух рассеивателей внешнем и внутреннем, а также за счёт внутренней серебряной поверхности. Данный модификатор предназначен для использования с накамерными вспышками. Небольшой вес и удобная рукоятка позволяют применять его при репортажной съёмке, а за счёт отверстия в рукоятке со стандартным посадочным гнездом его также можно использовать в студиях для портретной, предметной и других видах съёмок. Октобокс также можно использовать с сотами (приобретаются отдельно) для получения ещё более направленного освещения.

Характеристики: Размер - 65 см Вес нетто - 2 кг Размер в упаковке - 48х18х20 см

Комплектация

  • Быстрораскладной октобокс с креплением для накамерной вспышки - 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель - 1 шт.
  • Внешний рассеиватель - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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