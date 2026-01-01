Grifon PB960 аккумулятор для накамерной вспышки

Блок питания является универсально совместимым устройством. Для зарядки вспышек различных брендов достаточно просто заменить соединительный кабель.
Вспышки Canon 580EX II или Nikon SB-900 могут произвести 1800 импульсов от одного заряда батарейного блока на полной мощности, что значительно повышает эффективность работы и съемки, экономит рабочее время.
Технические характеристики:
- батарея – встроенная литиевая батарея (11.1V/4500mAH)
- время зарядки батареи – около 3 часов
- время перезарядки вспышки – около 1 секунды (полная мощность)
- количество импульсов – приблизительно 1800 （полная мощность для Canon 580EX II）
- габариты, мм – 159x133,5x49,2
- вес, г – 540