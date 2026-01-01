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Grifon PB960 аккумулятор для накамерной вспышки

Grifon PB960 аккумулятор для накамерной вспышки

Grifon
Артикул: NVF-2874

Grifon PB960 – профессиональный блок питания для зарядки внешних накамерных вспышек (Speedlite) фотоаппаратов марок Canon, Nikon, Sony. Увеличивает скорость перезарядки и срок работы накамерных вспышек. Зарядка вспышек Canon 580EXII, Nikon SB900 и Sony F58AM занимает всего одну секунду при максимальной мощности. Модель оснащена микроконтроллером MCU. Блок питания имеет защиту программного обеспечения и аппаратную защиту, покрыт термостойкими нейлоновыми пластиком, что обеспечивает высокую безопасность и надежность.

Описание

Блок питания является универсально совместимым устройством. Для зарядки вспышек различных брендов достаточно просто заменить соединительный кабель.

Вспышки Canon 580EX II или Nikon SB-900 могут произвести 1800 импульсов от одного заряда батарейного блока на полной мощности, что значительно повышает эффективность работы и съемки, экономит рабочее время.

Технические характеристики:

  • батарея – встроенная литиевая батарея (11.1V/4500mAH)
  • время зарядки батареи – около 3 часов
  • время перезарядки вспышки – около 1 секунды (полная мощность)
  • количество импульсов – приблизительно 1800 （полная мощность для Canon 580EX II）
  • габариты, мм – 159x133,5x49,2
  • вес, г – 540

Комплектация

  • Внешний батарейный блок PB-960 с клипсой для пояса.
  • Адаптер питания 100~240 В.
  • Наплечный ремень.
  • Руководство пользователя.

Силовой кабель (приобретается отдельно).

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