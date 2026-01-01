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Grifon электрокабель Nikon для аккумулятора Nx
Grifon электрокабель Nikon для аккумулятора Nx

Grifon электрокабель Nikon для аккумулятора Nx

Grifon
Артикул: NVF-2876

Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделано из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Nikon SB800, SB900, SB910 и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии – 50 см.

Описание

Grifon электрокабель Nikon для аккумулятора Nx

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