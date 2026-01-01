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Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)

Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)

Grifon
Артикул: NVF-9240

Grifon TTL X1 N Kit - радиосинхронизатор для Nikon (комплект приемник и передатчик).

Радиосинхронизатор с функцией TTL используется как передатчик и приемник для студийных и накамерных вспышек. Обладает функцией многоканального поджига, стабильным сигналом и чувствительным откликом.

Синхронизатор надежен в работе как с подкючением через горячий башмак камеры, так и с подключением через PC-синхроразъем.


Описание

Характеристики:

  • модель - X1N для Nikon
  • встроенная система дистанционного управления - 2.4G
  • режим модуляции - MSK
  • питание – 2хAA батареи
  • настройки TTL - высокоскоростная синхронизация, компенсация экспозиции при съемке со вспышкой ±3 с шагом 1/3 ступени, блокировка засветки,
  • мulti вспышка - есть
  • синхронизация по второй шторке - есть
  • пилотный свет - есть, запускается кнопкой предпросмотра глубины резкости фотокамеры
  • регулируемые ведомые группы:
    • в режиме объединенных групп GR, 5 (A/B/C/D/E)
    • в режиме групп Ratio, 3 (A/B/C)
  • диапазон передачи (прибл.), м - 100
  • каналы - 32
  • установка задержки синхронизации - есть
  • выходной интерфейс:
    • передатчик - РС-кабель на входе и выходе
    • приемник - 2,5 мм синхрокабель на выходе
    • обновление прошивки - порт Micro USB
  • габариты передатчика, мм - 72x75x52
  • вес передатчика, г - 100
  • габариты приемника, мм - 70x65x47
  • вес приемника, г - 70

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