Артикул: NVF-9240

Grifon TTL X1 N Kit - радиосинхронизатор для Nikon (комплект приемник и передатчик).

Радиосинхронизатор с функцией TTL используется как передатчик и приемник для студийных и накамерных вспышек. Обладает функцией многоканального поджига, стабильным сигналом и чувствительным откликом.

Синхронизатор надежен в работе как с подкючением через горячий башмак камеры, так и с подключением через PC-синхроразъем.



