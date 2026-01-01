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Danes Picta Small Greyscale and Colour Separation Guide BST13 комплект цветовых шкал
Danes Picta Small Greyscale and Colour Separation Guide BST13 комплект цветовых шкал
Арт. MTG-6512
Danes Picta Small Greyscale and Colour Separation Guide BST13 комплект цветовых шкал
Наличие
в наличии 4-10 шт

Danes Picta Small Greyscale and Colour Separation Guide BST13 — компактный комплект цветовых шкал с нейтральной серой шкалой и полями для контроля цветоделения. Его основные характеристики: несколько серых ступеней для оценки экспозиции, контраста и баланса белого, а также цветные референсные поля для проверки цветопередачи при съёмке, сканировании и репродукции. Такой набор будет полезен фотографам, ретушёрам, колористам, специалистам по сканированию, допечатной подготовке и всем, кто работает с воспроизводимым цветом в кадре или цифровом файле.

4 220 ₽
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Флаги для предметной съемки

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