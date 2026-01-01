Colbor — компактный и мощный свет для современных творческих задач

Бренд Colbor уверенно завоёвывает позиции на рынке портативного освещения. Если раньше компактный свет означал компромисс по мощности, то Colbor доказывает обратное: их осветители умещаются в рюкзаке, но выдают профессиональный уровень освещения, сравнимый с гораздо более крупными студийными моноблоками. В интернет-магазине «Фотогора» представлена линейка светодиодных приборов Colbor, которые идеально подходят как для видеографов и блогеров, так и для фотографов, работающих в жанрах репортажа, портрета и предметной съёмки.

💡 Две ключевые серии: W (Wonder) и CL

Ассортимент Colbor в Фотогоре условно делится на две линейки, каждая из которых решает свои задачи:

  1. Сверхкомпактная серия W (Wonder)
    Это ультрапортативные «карманные» осветители, которые легко помещаются даже в небольшую сумку для камеры. Модели Colbor W60 (60 Вт) и Colbor W100 (100 Вт) поражают своей мощностью при размере обычной «мыльницы».
    • Где пригодится: В выездных съёмках, на мероприятиях, для творческого света в труднодоступных местах (например, внутри автомобиля или за мебелью).
    • Особенности: Работают от USB-C Power Delivery, что позволяет питать их от powerbank’ов. Доступны как bi-color версии (W60/W100), так и полноцветные RGB-версии (W60R/W100R).
    • Удобство: Опционально доступна батарейная рукоятка PG99, превращающая лампу в полностью автономный инструмент.
  2. Студийная серия CL
    Это более мощные решения для профессиональных студий и съёмочных павильонов, выполненные в привычном форм-факторе моноблока с креплением Bowens.
    • Серия CLxxR (RGB): Модели Colbor CL60R (60 Вт) и Colbor CL220R (250 Вт) — это полноцветные приборы с широким диапазоном оттенков. CL220R выдаёт впечатляющие 52 700 люкс на метре, что делает его полноценным ключевым источником света.
    • Серия CL (Bi-color): Модели вроде Colbor CL100XM (110 Вт) и мощный Colbor CL330 (330 Вт) предлагают высокую светоотдачу и точную цветопередачу (CRI/TLCI >96).
    • Функция матрицирования: Уникальная особенность многих моделей Colbor — возможность объединять несколько приборов в единую панель для создания мощного мягкого света или сложных световых конструкций.

⚙️ Ключевые технологии и преимущества

Почему профессионалы обращают внимание на Colbor?

  • Крепление Bowens: Все приборы серии CL оснащены стандартным байонетом Bowens. Это значит, что вы можете использовать тысячи существующих насадок: софтбоксы, отражатели, портретные тарелки и другие аксессуары, которые уже есть в вашей студии.
  • Тихая работа: Благодаря системе охлаждения Hummingbird-Intelligence уровень шума многих моделей не превышает 20 дБ. Это критически важно при записи видео в тихих помещениях или во время интервью.
  • Умное управление: Все приборы управляются через удобное мобильное приложение COLBOR Studio, позволяющее настраивать свет удалённо, синхронизировать несколько устройств и использовать встроенные световые эффекты (имитация костра, TV, грозы и т.д.).

Почему стоит купить Colbor в Фотогоре»?

В нашем магазине представлен как младший сегмент (W60, CL60R) для энтузиастов и начинающих видеографов, так и профессиональные приборы (CL220R, CL330) для коммерческих студий. Мы гарантируем официальную гарантию на всё оборудование Colbor, а наши консультанты помогут собрать комплект именно под ваши задачи — от аккумуляторов до светоформирующих насадок.

Посетите наш шоу-рум в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы сравнить мощность W100 и CL220R вживую, или оформите заказ с доставкой по всей России.

Популярное

Colbor CL330 осветитель
Арт. MTG-3416
в наличии 4-10 шт

Colbor CL330 осветитель. CL330 - светодиодный моноблок, способен сохранять одинаковую мощность при различных цветовых температурах. Это делает его идеальным выбором светодиодного освещения для киносъемки, фотографии, прямой трансляции и других сценариев, где требуется длительное непрерывное освещение высокой интенсивности. В модели используются 42-мм диоды для улучшения освещенности. Со стандартным рефлектором в комплекте они обеспечивают освещенность 65800 лк 5600K на расстоянии одного метра после 15 минут непрерывного использования. Байонет Bowens. 

51 930 ₽
Colbor CPL-80 проекционная насадка
Арт. MTG-3422
в наличии 1-3 шт

Colbor CPL-80 проекционная насадка. Позволяет точно формировать и фокусировать световой поток, создавая драматические и чистые световые лучи. Оснащенный Bowens-байонетом, он совместим с осветительными приборами COLBOR CL220, CL330 и большинством моделей на рынке. В комплект входят 12 гобо для уникальных форм световых проекций и 4 цветных гелевых фильтра для создания разнообразных цветовых эффектов. 

14 300 ₽
Colbor CL100X осветитель 2700 - 6500K
Арт. MTG-2052
в наличии 1-3 шт

Colbor CL100X осветитель 2700 - 6500K. Мощная модель моноблока в потрясающей серии CL от Colbor обзавелась диодом способным выдать 110 Вт. Благодаря особой конструкции корпуса можно соединить несколько устройств в одну панель для создания профессионального освещения. Байонет Bowens. 

23 310 ₽
Colbor A1 AirMaxx Jet Fan воздуходувка
Арт. MTG-3421
в наличии 1-3 шт

Colbor A1 AirMaxx Jet Fan воздуходувка. Универсальный прибор, идеально подходящий для различных задач, таких как охлаждение, сушка и удаление пыли. С максимальной скоростью воздушного потока до 30 м/с, он обеспечивает эффективное охлаждение, будь то после интенсивных тренировок или в жаркую погоду. Компактные размеры и вес - 310 г делают его идеальным вариантом для повседневного использования. 

5 820 ₽
Colbor CF-200 линза Френеля
Арт. MTG-3424
в наличии 1-3 шт

Colbor CF-200 линза Френеля. Линза Френеля с байонетом Bowens позволяет усилить световой поток осветителя и повысить яркость в 10 раз. Насадку можно регулировать, изменяя угол светового луча от 12° до 40°, обеспечивая более концентрированный луч. 

9 000 ₽
Colbor CL220 осветитель
Арт. MTG-3417
в наличии 1-3 шт

Colbor CL220 осветитель. CL220 имеет повышенную мощность 250 Вт, а также расширенную цветовую температуру от 2700 до 6500K, с точной регулировкой настроек, что позволяет получить именно тот результат, что вы желаете. Контроль параметров невероятно удобен благодаря мобильному приложению COLBOR Studio™ с помощью которого дисплей смартфона превращается в пульт дистанционного управления. 

28 610 ₽
Colbor CL220R осветитель 250 Вт RGB
Арт. MTG-3418
в наличии 1-3 шт

Colbor CL220R осветитель. CL220R это модификация моноблока CL220 со встроенным режимом RGB для получения яркого насыщенного света практически любого оттенка. Аппарат имеет повышенную мощность 250 Вт, а также расширенную цветовую температуру от 2700 до 6500K, с точной регулировкой настроек, что позволяет получить именно тот результат, что вы желаете. Контроль параметров невероятно удобен благодаря мобильному приложению COLBOR Studio™ с помощью которого дисплей смартфона превращается в пульт дистанционного управления.

36 990 ₽
Colbor SL20-B светоформирующая насадка
Арт. MTG-3423
в наличии 1-3 шт

Colbor SL20-B светоформирующая насадка. Многофункциональная светоформирующая насадка способна работать с Bowens моноблоками мощностью до 110 Вт. Конструкция включает в себя линзу на 20°, с помощью которой можно создать концентрированное световое пятно с увеличенной в 15 раз яркостью. В комплект также входят 30 масок для создания разнообразных световых эффектов и держатель для цветных фильтров, что позволяет реализовать любые творческие задумки. 

24 370 ₽
Colbor W60 осветитель
Арт. MTG-3419
в наличии 1-3 шт

Colbor W60 осветитель. Портативный светодиодный осветитель с мощностью 60 Вт, создающий яркое и равномерное освещение. Диапазон цветовой температуры от 2700K до 6500K и высокий индекс цветопередачи CRI 97 гарантируют точную и естественную передачу цветов. Устройство обеспечивает освещенность 19.200 люкс на расстоянии 1 метра, имеет регулируемую яркость от 0% до 100% и угол светового потока 120°. Байонет - C Mount (Colbor). 

12 710 ₽
Colbor W60R осветитель
Арт. MTG-3420
в наличии 1-3 шт

Colbor W60R осветитель. Портативный светодиодный осветитель с мощностью 60 Вт с режимом RGB, создающий яркое и равномерное освещение. Диапазон цветовой температуры от 2700K до 6500K и высокий индекс цветопередачи CRI 97 гарантируют точную и естественную передачу цветов. Устройство обеспечивает освещенность 19.200 люкс на расстоянии 1 метра, имеет регулируемую яркость от 0% до 100% и угол светового потока 120°. Байонет - C Mount (Colbor). 

15 890 ₽
