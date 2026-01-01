Colbor — компактный и мощный свет для современных творческих задач

Бренд Colbor уверенно завоёвывает позиции на рынке портативного освещения. Если раньше компактный свет означал компромисс по мощности, то Colbor доказывает обратное: их осветители умещаются в рюкзаке, но выдают профессиональный уровень освещения, сравнимый с гораздо более крупными студийными моноблоками. В интернет-магазине «Фотогора» представлена линейка светодиодных приборов Colbor, которые идеально подходят как для видеографов и блогеров, так и для фотографов, работающих в жанрах репортажа, портрета и предметной съёмки.

💡 Две ключевые серии: W (Wonder) и CL

Ассортимент Colbor в Фотогоре условно делится на две линейки, каждая из которых решает свои задачи:

Сверхкомпактная серия W (Wonder)

Это ультрапортативные «карманные» осветители, которые легко помещаются даже в небольшую сумку для камеры. Модели Colbor W60 (60 Вт) и Colbor W100 (100 Вт) поражают своей мощностью при размере обычной «мыльницы» . Где пригодится: В выездных съёмках, на мероприятиях, для творческого света в труднодоступных местах (например, внутри автомобиля или за мебелью).

Особенности: Работают от USB-C Power Delivery, что позволяет питать их от powerbank’ов . Доступны как bi-color версии (W60/W100), так и полноцветные RGB-версии (W60R/W100R).

Удобство: Опционально доступна батарейная рукоятка PG99, превращающая лампу в полностью автономный инструмент . Студийная серия CL

Это более мощные решения для профессиональных студий и съёмочных павильонов, выполненные в привычном форм-факторе моноблока с креплением Bowens . Серия CLxxR (RGB): Модели Colbor CL60R (60 Вт) и Colbor CL220R (250 Вт) — это полноцветные приборы с широким диапазоном оттенков. CL220R выдаёт впечатляющие 52 700 люкс на метре, что делает его полноценным ключевым источником света .

Серия CL (Bi-color): Модели вроде Colbor CL100XM (110 Вт) и мощный Colbor CL330 (330 Вт) предлагают высокую светоотдачу и точную цветопередачу (CRI/TLCI >96) .

Функция матрицирования: Уникальная особенность многих моделей Colbor — возможность объединять несколько приборов в единую панель для создания мощного мягкого света или сложных световых конструкций .

⚙️ Ключевые технологии и преимущества

Почему профессионалы обращают внимание на Colbor?

Крепление Bowens: Все приборы серии CL оснащены стандартным байонетом Bowens. Это значит, что вы можете использовать тысячи существующих насадок: софтбоксы, отражатели, портретные тарелки и другие аксессуары, которые уже есть в вашей студии .

Тихая работа: Благодаря системе охлаждения Hummingbird-Intelligence уровень шума многих моделей не превышает 20 дБ . Это критически важно при записи видео в тихих помещениях или во время интервью.

Умное управление: Все приборы управляются через удобное мобильное приложение COLBOR Studio , позволяющее настраивать свет удалённо, синхронизировать несколько устройств и использовать встроенные световые эффекты (имитация костра, TV, грозы и т.д.) .

