Colbor CL220R осветитель 250 Вт RGB

Описание

Светильник обеспечивает яркость 52700 люкс при 5600K на расстоянии 1 метра, что позволяет получать яркие и четкие изображения даже при слабом освещении. Байонет Bowens открывает доступ к беспроблемному использованию множества светоформирующих насадок для получения идеального освещения.



Основные преимущества:



Низкая цена за RGB-свет с полнценным Bowens-креплением

Компактность и малый вес — удобно брать на выездные съемки

Полный контроль цвета — от би-колора до любого оттенка RGB

Широкая совместимость — Bowens + NATO Rail

Высокая точность цветопередачи — CRI 97, TLCI 98

13 эффектов для творческих задач

Возможность стекирования нескольких ламп в одну мощную систему

Благодаря оптическому стеклу с двусторонним покрытием и новой технологии сборки ламп, CL220R обеспечивает стабильный выход CRI 97+ и высокие значения индекса качества освещения. Это гарантирует точность передачи цветов и позволяет вам запечатлеть каждую съемку с натуральными оттенками.

При помощи специальной площадки с профилем NATO вы сможете расширить области применения моноблока. С его помощью вы сможете установить дополнительный адаптер или крепление, собрать несколько осветителей в ряд или даже подвесить его на дрон.

Характеристики: