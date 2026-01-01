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Colbor CL220R осветитель 250 Вт RGB
Colbor CL220R осветитель 250 Вт RGB
Colbor CL220R осветитель 250 Вт RGB
Colbor CL220R осветитель 250 Вт RGB
Colbor CL220R осветитель 250 Вт RGB
Colbor CL220R осветитель 250 Вт RGB

Colbor CL220R осветитель 250 Вт RGB

Colbor
Артикул: MTG-3418

Colbor CL220R осветитель. CL220R это модификация моноблока CL220 со встроенным режимом RGB для получения яркого насыщенного света практически любого оттенка. Аппарат имеет повышенную мощность 250 Вт, а также расширенную цветовую температуру от 2700 до 6500K, с точной регулировкой настроек, что позволяет получить именно тот результат, что вы желаете. Контроль параметров невероятно удобен благодаря мобильному приложению COLBOR Studio™ с помощью которого дисплей смартфона превращается в пульт дистанционного управления.

Описание

Светильник обеспечивает яркость 52700 люкс при 5600K на расстоянии 1 метра, что позволяет получать яркие и четкие изображения даже при слабом освещении. Байонет Bowens открывает доступ к беспроблемному использованию множества светоформирующих насадок для получения идеального освещения.

Основные преимущества:

  • Низкая цена за RGB-свет с полнценным Bowens-креплением
  • Компактность и малый вес — удобно брать на выездные съемки
  • Полный контроль цвета — от би-колора до любого оттенка RGB
  • Широкая совместимость — Bowens + NATO Rail
  • Высокая точность цветопередачи — CRI 97, TLCI 98
  • 13 эффектов для творческих задач
  • Возможность стекирования нескольких ламп в одну мощную систему

Благодаря оптическому стеклу с двусторонним покрытием и новой технологии сборки ламп, CL220R обеспечивает стабильный выход CRI 97+ и высокие значения индекса качества освещения. Это гарантирует точность передачи цветов и позволяет вам запечатлеть каждую съемку с натуральными оттенками.

При помощи специальной площадки с профилем NATO вы сможете расширить области применения моноблока. С его помощью вы сможете установить дополнительный адаптер или крепление, собрать несколько осветителей в ряд или даже подвесить его на дрон.

Характеристики:

  • Особенности конструкции встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) 250 Вт
  • Светодиоды COB
  • Диапазон цветовой температуры 2700 — 6500
  • RGB режим Да
  • CRI 97
  • Яркость 9430 лк
  • Угол светового потока 120 °
  • FX режимы Faulty bulb/Bad bulb, Lightning, Fire/Campfire/Bonefire, Strobe, Explosion/Boom, Welding/Electric Soldering, SOS, CCT Loop
  • Питание сетевой адаптер
  • Вход 48 В/5,2 А
  • Дополнительные функции управление через приложение
  • Имеет крепление 5/8", NATO Rail/Clamp
  • Габариты 212 × 128 × 219 мм
  • Вес без упаковки 1600 г
  • Материал алюминий, АБС пластик
  • Байонет насадки Bowens
  • Длина кабеля 3 м
  • Вес 5495 г

Комплектация

  • осветитель
  • отражатель 45°
  • крышка светодиода
  • сетевой адаптер PA220
  • сетевой кабель 3м
  • кейс
  • крепление NATO

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